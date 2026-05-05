Caso arbitri, al via alla fase due: nuovi interrogatori in settimana, in Procura anche la Lega calcio

Foto: Ansa foto / MICHELE MARAVIGLIA (febbraio 2026)

L'inchiesta di Milano

Convocati anche alcuni dirigenti, tra cui uno dell'Inter che sarebbe finito in una intercettazione dell'ex designatore

Al via la fase due dell’inchiesta della Procura di Milano che riguarda l’ex designatore della serie A Gianluca Rocchi e altri quattro ex fischietti. Il Pm Domenico Ascione ha già convocato il responsabile dei calendari del campionato ed è prevista l’audizione dei rappresentanti della Lega calcio.

L’interrogatorio di Butti

Andrea Butti, responsabile dell’Ufficio Competizioni della Lega Serie A, è stato convocato dal pubblico ministero Maurizio Ascione, che alla Procura di Milano conduce l’inchiesta sugli arbitri al centro della cronaca di questi giorni. Butti sarà ascoltato presto, probabilmente in settimana.

La convocazione di Butti si spiega probabilmente con la sua attività: è lui, da responsabile delle competizioni, a tenere i contatti con il designatore. Per l’organizzazione delle edizioni di Supercoppa italiana giocate in Arabia, ad esempio, era Butti a raccordarsi con Rocchi per le pratiche di visto dei direttori di gara designati. Il Centro Var di Lissone, di proprietà della Lega, è un’altra possibile motivazione per un dialogo telefonico Rocchi-Butti, che Ascione potrebbe aver intercettato durante l’inchiesta.

I rappresentanti della Lega calcio

La Procura è pronta a sentire anche i vertici della Lega calcio per approfondire al meglio la questione. Poi, sarà il turno dei club referee manager. Sono loro gli uomini ingaggiati dalle squadre per tenere relazioni con il mondo arbitrale. È una figura che – è bene ricordarlo – non ha però facoltà di avere rapporti con il designatore: se c’è bisogno di chiedere una spiegazione o interloquire, si chiama l’incaricato, che in questo campionato è Andrea De Marco (nominato dalla Figc per gestire le relazioni con i club di A e B).

Il dirigente dell’Inter

Nei prossimi giorni, come scrive Gazzetta dello Sport, saranno sentiti come persone informate sui fatti Giorgio Schenone dell’Inter – che sarebbe stato nominato da Rocchi in un’intercettazione captata dagli inquirenti – Riccardo Maggiani della Juventus, Riccardo Pinzani della Lazio – fino allo scorso anno coordinatore dei rapporti con le società dell’Aia – e Lorenzo Manganelli del Parma (non ancora convocato)