Bimbo con tre genitori: due padri e una madre. La Corte d’Appello di Bari dice sì. Mai successo in Italia

Una madre e due papà, si può fare. Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino con tre genitori. Lo ha deciso la Corte di Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Il padre biologico vive da oltre dieci anni con il marito italo-tedesco, mentre la madre è una loro amica di lunga data. Da oggi per la giurisprudenza il piccolo è figlio della mamma che lo ha partorito e dei due uomini che lo crescono da quando è nato.

Sentenza choc: riconosciuto un bimbo con tre genitori

Il bambino è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata: la madre è un’amica della coppia di uomini (di cui uno è il padre biologico del bambino) uniti da diversi anni. Il piccolo è stato concepito naturalmente e riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico. Il compagno del padre, dopo un po’ avrebbe espresso anche lui il “desiderio di riconoscerl”. E ha ottenuto il via libera dei giudici tedeschi visto che in Germania, dove i genitori vivono stabilmente, l’adozione in questi casi è permessa.