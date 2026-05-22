Almirante, sui social il tributo di La Russa e quella lezione di rispetto istituzionale che Napolitano esaltò (video)

Foto: Facebook e Imagoeconomica / social La Russa e Carino per Imagoeconomica (22 maggio 2026 e 23 novembre 2004 (Almirante))

Un uomo dello Stato

«Non c’è dubbio che Giorgio Almirante era, è e resterà sempre uno dei politici più influenti e più bravi della Repubblica italiana». Comincia così il riconoscimento istituzionale, e prosegue con un ricordo personale, il videomessaggio che il presidente del Senato Ignazio La Russa tributa allo storico leader della destra italiana. Un tributo con cui, attraverso i propri canali social, il numero uno di Palazzo Madama ha voluto ricordare la figura del segretario del Movimento Sociale Italiano, sottolineandone la coerenza. La passione. E, soprattutto, il profondo senso dello Stato.

Il ricordo sui social di Ignazio La Russa di Giorgio Almirante

«A 38 anni dalla sua scomparsa ricordiamo e rendiamo omaggio alla figura di Giorgio Almirante. Un uomo che ha dedicato la sua vita alla politica e alla Nazione, con coerenza, passione e profondo rispetto delle Istituzioni repubblicane e dell’avversario politico, come quando tra lo stupore generale, arrivò a Botteghe Oscure per rendere omaggio alla salma di Enrico Berlinguer». Ma tra i ricordi e riconoscimenti ad Almirante di Ignazio La Russa non c’è solo quell’istantanea di quel momento storico e di quel gesto dal forte valore simbolico dedicato al leader del Pci…

Non solo l’omaggio tributato a Berlinguer il giorno dei suoi funerali…

No, c’è ancora tanto di più oltre quel momento che ha segnato la storia della Repubblica, dimostrando come il dialogo e il rispetto potessero superare anche i fossati ideologici più profondi. E molto di più. e allora, per corroborare questo ritratto e istituzionalizzarne la memoria, sui social La Russa allega significativamente a ricordi, immagini e suggestioni, una card con le parole scritte nel 2014 dall’allora presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, in occasione del centenario della nascita del leader missino. Un riconoscimento “laico” e istituzionale di altissimo profilo.

E quella lezione di rispetto istituzionale certificata da Napolitano

Almirante, scriveva Napolitano, «ha avuto il merito di contrastare impulsi e comportamenti antiparlamentari che tendevano periodicamente ad emergere. Dimostrando un convinto rispetto per le istituzioni repubblicane, che in Parlamento si esprimeva attraverso uno stile oratorio efficace e privo di eccessi, anche se aspro nei toni. Giorgio Almirante è stato espressione di una generazione di leader di partito che, pur da posizioni ideologiche profondamente diverse, hanno saputo confrontarsi mantenendo un reciproco rispetto, a dimostrazione di un superiore senso dello Stato».

Il riconoscimento di La Russa ad Almirante a tutto tondo: il valore simbolico di un leader indimenticato

Ecco, allora , il riconoscimento e l’omaggio a Giorgio Almirante che Ignazio La russa vuole dedicare al leader scomparso, non semplicemente ed esclusivamente nel segno del ricordo affettuoso e grato della destra italiana a un suo padre fondatore. Ma, in senso molto più simbolicamente alto e omnicomprensivo, nell’ottica di una riaffermazione di una verità storica innegabile e di cui essere orgogliosi eredi ancora oggi: la piena e legittima appartenenza di Giorgio Almirante alla storia democratica e istituzionale del Paese. (Sotto, il videomessaggio di Ignazio La Russa in ricordo di Almirante, per l’iniziativa promossa dall’”Associazione Amici di Almirante” che avrà luogo domani al Museo Artistico Politecnico di Napoli).