Almaviva ottiene la certificazione su sistema di gestione AI conforme a standard Ue

Un nuovo successo

Il Gruppo italiano leader globale nel settore ICT ottiene un’altra certificazione prestigiosa per aver adottato un sistema di gestione dell’Intelligenza Artificiale conforme ai più elevati standard internazionali, come l’EU AI Act, applicato allo sviluppo e all’erogazione di soluzioni che integrano funzionalità intelligenti e agenti che all’interno della Digital Platform del Gruppo.

Un traguardo non casuale, e che fa somma con i risultati importanti ottenuti dal Gruppo che, solo negli ultimi 4 anni, ha raddoppiato il fatturato fino ad arrivare nel 2025 a ricavi di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 24,5% su base proforma rispetto all’anno precedente. Oltre il 50% dei ricavi proviene dai mercati internazionali, simbolo che il “made in Italy” di Almaviva è sempre più protagonista, nel mondo oltre che in Italia.

“Almaviva consolida il proprio posizionamento”

“Con questo riconoscimento, Almaviva consolida il proprio posizionamento come partner strategico per la trasformazione digitale di Pubbliche Amministrazioni e imprese, garantendo un utilizzo dell’Intelligenza Artificiale orientato al valore, alla sicurezza e alla sostenibilità nel tempo”, commenta Valeria Sandei, Chief Global AI Almaviva Group, “L’ottenimento della seconda certificazione ISO/IEC 42001 di Gruppo, dopo quella ad Almawave come produttore, sviluppatore e fornitore AI l’anno scorso, rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di evoluzione AI-driven”.

Per Alessandro Mantelli, CTO di Almaviva “Il nostro approccio garantisce l’introduzione e l’utilizzo di tecnologie di AI e ML secondo un modello strutturato, governato e controllabile, in grado di assicurare la gestione sistematica dei rischi connessi ai sistemi di AI, la tracciabilità e trasparenza dei processi decisionali automatizzati, il presidio della qualità lungo l’intero ciclo di vita del software e il miglioramento continuo delle performance e della compliance”.

La certificazione attesta l’adozione di un sistema di Ai conferme agli standard internazionali

L’ISO/IEC 42001 è ad oggi il primo standard internazionale certificabile dedicato ai sistemi di gestione dell’Intelligenza Artificiale (AI Management System – AIMS) per promuoverne lo sviluppo e l’uso affidabile, etico, trasparente e sicuro ed è stata rilasciata ad Almaviva dall’ente indipendente DNV.

La certificazione – già ottenuta dalla controllata Almawave l’anno scorso come sviluppatore, produttore e fornitore – attesta l’adozione di un sistema di gestione dell’Intelligenza Artificiale conforme ai più elevati standard internazionali, come l’EU AI Act, applicato allo sviluppo e all’erogazione di soluzioni che integrano funzionalità intelligenti e agentiche all’interno della Digital Platform del Gruppo.

Almaviva segue da anni un percorso strutturato di trasformazione rafforzando la governance e l’utilizzo responsabile delle tecnologie di Intelligenza Artificiale. In tale ambito è stato istituito un Comitato AI con il compito di presidiare e governare efficacemente l’adozione dei nuovi strumenti, supportando le attività lavorative e mitigando i rischi interni. Il Comitato opera garantendo un utilizzo sicuro, etico e conforme alle migliori pratiche di settore, attraverso la definizione, l’aggiornamento continuo di linee guida e principi comportamentali, nonché il monitoraggio costante delle tecnologie tramite audit dedicati e la pianificazione di iniziative volte a promuovere un impiego informato e consapevole dell’AI.

Parallelamente, l’azienda ha avviato la creazione di un laboratorio dedicato allo sviluppo e al presidio delle competenze in ambito Automation Platform Engineering. Tale iniziativa è finalizzata alla progettazione e all’implementazione di soluzioni di automazione a supporto dei processi applicativi, di sviluppo e delle Operations, favorendo l’adozione di tecnologie di automation, orchestration e intelligent automation.