Violenza tra i banchi, dodicenne invita una compagna di classe in bagno e la colpisce al collo con le forbici

Foto: Ansa / Davide Gennari (7 aprile 2026)

Dopo educazione fisica

Ancora violenza tra i banchi di scuola. L’ultimo episodio, dinamica e cause ancora da decifrare, è avvenuto a Castelfranco di Sotto, in provincia di Siena. Una ragazzina di 12 anni ha aggredito con le forbici una sua compagna di classe all’interno del bagno di una scuola media della cittadina. Fortunatamente la vittima dell’aggressione, colpita più volte al collo e ricoverata in ospedale in codice giallo, non è in condizioni gravi. L’altra 12enne invece si trova con i suoi genitori nella caserma dei carabinieri per l’interrogatorio.

Nel Pisano una dodicenne colpisce con le forbici una compagna di classe

Secondo quanto è stato ricostruito finora, ma le dinamiche andranno verificate dalle autorità, tutto è avvenuto al termine dell’ora di educazione fisica. La presunta responsabile dell’aggressione ha invitato la coetanea a entrare in bagno con una scusa. L’avrebbe attirata dicendole che doveva mostrarle qualcosa. Una volta in bagno ha estratto un paio di forbici e ha colpito la coetanea con più fendenti, anche al collo. In precedenza tra le due sarebbe nata una discussione, poi degenerata. L’episodio è avvenuto poco dopo le 10, al termine dell’ora di educazione fisica, negli spazi della palestra dell’istituto. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e chiarire il movente.