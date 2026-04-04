Ucraina colpita dagli attacchi russi anche alla vigilia di Pasqua. Zelensky: “Chiediamo la tregua e Putin ci bombarda”

Foto: Ansa / Sergey Kozlov (27/04/2022)

Il Cremlino non ha pietà

Proseguono gli attaccchi russi in Ucraina, nonostante la vigilia pasquale. Stamattina, verso le 8.50, un raid di Mosca con droni ha colpito Nikopol nel sud del Paese, provocando cinque morti e 19 feriti, tra cui una ragazza di 14 anni. A riferirlo su Telegram è stato il governatore della regione di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, evidenziando che tra le vittime ci sono uomini e donne. In base a quanto annunciato dalle autorità locali, l’attacco russo si è concentrato prevalentemente sul mercato della città, scatenando un incendio nei magazzini e in uno degli esercizi commerciali.

La guerra in Ucraina non si ferma a Pasqua, il Cremlino continua l’offensiva

Ma non si tratta di un episodio isolato o di un “fulmine a ciel sereno”, visto che anche venerdì il Cremlino ha incrementato i suoi attacchi sull’Ucraina. Come ha scritto su X il ministro degli Esteri di Kiev, Andriy Sybiha, «sono stati lanciati quasi 500 droni e missili da crociera» nel corso della giornata. Inoltre, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di una vera e propria escalation pasquale, impiegata da Vladimir Putin per rispondere alla proposta di una tregua per le celebrazioni cristiane. Una scelta che è arrivata proprio nel momento in cui l’Ucraina sta cercando di rilanciare le trattative per la fine del conflitto.

Zelensky denuncia: «Putin ci attacca mentre chiediamo la pace»

«I russi non hanno fatto altro che intensificare i loro attacchi, trasformando quello che avrebbe dovuto essere il silenzio nel cielo in un’escalation», ha denunciato Zelensky, che da poco ha avuto un colloquio telefonico con Papa Leone XIV proprio mentre erano in corso gli attacchi in tutto il Paese. «Ecco la risposta della Russia alla nostra proposta di tregua pasquale”, ha ribadito il presidente ucraino, in riferimento al blocco degli attacchi proposto da Kiev in occasione della Pasqua. L’iniziativa è stata declinata da Mosca, in quanto il governo ha sostenuto di non aver visto «alcuna iniziativa chiaramente formulata».