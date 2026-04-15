Tornano gli “Inimitabili” su Rai3: da Alida Valli a Pasolini, a Montanelli, la nuova serie di Sylos Labini

Gli “Inimitabili” di Edoardo Sylos Labini è un titolo diventato ormai un brand su cui Rai Cultura punta. Domenica 19 aprile parte la prima puntata della nuova serie dei magnifici 4 che il regista e conduttore ci ha confezionato: una grande attrice, un grande intellettuale, un grande giornalista, un innovatore geniale del teatro italiano: Alida Valli, Pierpaolo Pasolini, Indro Montanelli e Petrolini. A partire da domenica prossima per quattro settimane, in seconda serata su Rai3. Da non perderne neanche uno. Lo stile della biografia “teatralizzata” con musiche originali del Maestro Sergio Colicchio sono un marchio di fabbrica dell’autore che unisce nella sua narrazione racconto, divulgazione e impatto emotivo.

Alida Valli, istriana, con Pola nel cuore fino alla fine

La prima puntata è dedicata a Valli, una delle più importanti attrici italiane del Secondo Dopoguerra che ha dominato la scena del cinema, e andrà in onda a vent’anni dalla sua scomparsa. «Ho avuto la fortuna di esordire con lei a teatro a 23 anni», ha ricordato il conduttore Sylos Labini durante la presentazione del programma che si è tenuta in Senato, alla presenza del pronipote, l’attore Pierpaolo De Mejo. E poi ha aggiunto: «È un’amica, una diva che è stata sempre controcorrente: per anni ha pagato una penale perché non le piaceva Hollywood». Anche il presidente del Senato La Russa ha voluto essere presente. Invitando Edoardo Sylos Labini a portare in scena i suoi Inimitabili a Sant’Ivo alla Sapienza. Come accaduto per altri Inimitabili che hanno avuto grande successo di pubblico.

Istriana di Pola, italianissima fino al midollo, la grande e amatissima attrice Alida Valli sarà raccontata nella prima puntata di domenica prossima. Una vita inimitabile, portò la sua Pola nel sangue fino alla fine. Le volevano conferire la cittadinanza di artista croata ma lei la rifiutò sdegnosamente l’onoreficenza che volevano conferirle. Non poteva. “Sono nata e morirò italiana, scrivetelo sulla mia tomba”, disse in quell’occasione in molte interviste. La seconda puntata sarà dedicata alla vita e alle opere di Pasolini, l’intellettuale friulano che ha raccontato l’Italia da artista libero e anticonformista. La terza puntata riguarda Montanelli, cronista controcorrente e fondatore de Il Giornale che ha segnato la storia del giornalismo italiano.

Belle pagine di servizio pubblico

Infine, l’ultima puntata ripercorrerà la vita e la carriera artistica di Petrolini, un geniale e ribelle attore di teatro che ha rivoluzionato il modo di fare comicità. Inimitabili, come ha ricordato Sylos Labini, è un programma ideato insieme a Angelo Crespi, che si avvale della consulenza di Clemente Volpini, scritto con Roberto Fagiolo e Massimiliano Griner e diretto dal regista Claudio Del Signore, mentre le musiche originali sono del Maestro Sergio Colicchio e la consulenza scientifica è di Francesco Perfetti. Alla presentazione hanno presenziato la senatrice Giusy Versace e il direttore di Rai Cultura, Fabrizio Zappi. Divulgatore e intrattenitore, Sylos Labini ha selezionato un altro quartetto di personalità che hanno segnato l’immaginario, ma che ancora molto hanno da insegnarci: il coraggio dell’anticonformismo e la fedeltà a ciò che si è. Saranno belle pagine di servizio pubblico.