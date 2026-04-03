Taglio delle accise, Meloni: “Il Governo lavora per proteggere famiglie e imprese”

Foto: Immago economica / Giuliano Del Gatto (2026-03-20)

La proroga del CdM

Il decreto d'urgenza è stato varato da Palazzo Chigi e prevede misure anche a tutela del settore agricolo. Plauso della Conferenza delle Regioni. Pichetto Fratin: "intervento necessario"

Sul tema rincari «Il Governo è intervenuto oggi con un nuovo decreto per prorogare la riduzione delle accise sui carburanti, ampliando la misura con un intervento mirato a sostegno degli agricoltori e delle imprese esportatrici».

Attraverso un post sui social la premier Giorgia Meloni è intervenuta per annunciare la proroga del taglio delle accise fino al 1 maggio, deliberata oggi dal CdM.

«È una misura necessaria per fronteggiare una fase particolarmente delicata, segnata da tensioni internazionali che stanno producendo effetti concreti sui costi dell’energia e sull’economia. Sappiamo che il quadro resta complesso. Per questo il Governo continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione dello scenario internazionale e a lavorare su ogni intervento necessario a proteggere famiglie, imprese e lavoro» continua la Meloni.

Pichetto: ulteriore impegno necessario

A margine del Consiglio dei Ministri è intervenuto con un commento anche il capo dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin che sulla rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa sui carburanti, ha detto: «Con questa misura mettiamo in campo un ulteriore impegno sulle accise: un intervento necessario, alla luce della particolare situazione in Medio Oriente».

Giorgetti: Proroga fino al 1 maggio

Il provvedimento è stato annunciato in conferenza stampa dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti al termine del Consiglio dei ministri che si riunito nelle prime ore della giornata. Un incontro lampo, durato circa mezz’ora, ma sufficiente per approvare con un decreto urgente la proposta del Governo. «Proroghiamo fino al 1 maggio la riduzione delle accise già in essere e che scadrebbero il lunedì di Pasqua» ha spiegato il responsabile di via XX settembre. Una misura sulla quale l’Esecutivo di 500 milioni: «per 200 milioni c’è l’auto copertura che deriva dall’incremento del gettito IVA, per 300 milioni ci sono risorse che sono state recuperate sostanzialmente su quelle che sono le risorse etsco2 e che non erano state ancora utilizzate» perché «originariamente destinate al sollievo degli energivori».

Una soluzione definita “tampone” dallo stesso Giorgetti che ha ricordato che gli eventi «non dipendono chiaramente da noi, ci suggeriranno eventuali altri tipi di interventi, rispetto a una situazione che oggettivamente è molto complicata sotto ogni aspetto, anche quello economico».

Il plauso delle Regioni per gli aiuti al settore agricolo

Dopo il varo del provvedimento emanato dal Consiglio dei Ministri che estende il credito di imposta del 20%, previsto in origine per la pesca, alle aziende agricole c’è stato l’immediato plauso della Conferenza delle Regioni: «È una decisione che dimostra grande sensibilità da parte del Governo, della premier Meloni e del ministro Giorgetti verso gli effetti di una crisi energetica che sta colpendo il settore produttivo e i cittadini. Servono risposte concrete e sostenibili in questa fase in cui domina grande incertezza» ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Preoccupazioni per il caro prezzi

La Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni ha sottolineato in particolare la preoccupazione per il caro prezzi «Siamo alle prese con l’impennata del gasolio, il rincaro dei costi delle materie prime e dei fertilizzanti. I prezzi dei prodotti agricoli stanno subendo fluttuazioni importanti che sono lo specchio della grande instabilità dei mercati» ha ricordato Dario Bond, coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e Assessore della Regione del Veneto.

Sull’agricoltura grazie al lavoro del governo

L’esponente degli enti locali ha ricordato infine che «Misure come quelle approvate oggi per l’agricoltura sono molto apprezzate e per questo ringraziamo il Ministro Lollobrigida per il suo ruolo sentinella e per lo sforzo profuso per il contenimento dei costi energetici su tutti i fronti. Sono segnali che rappresentano una boccata d’ossigeno per i nostri produttori agricoli in un momento particolarmente delicato» ha concluso.