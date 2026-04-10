Silvio Baldini allenatore “ponte” della Nazionale nelle prossime amichevoli, un premio meritato

Il ritratto

Per il tecnico dell'Under 21, che sta lavorando benissimo, una grande soddisfazione nelle due partite contro Lussemburgo e Grecia

La Nazionale di calcio italiana tornerà in campo tra poco meno di due mesi, mercoledì 3 giugno (ore 20.45) allo Stade de Luxembourg affronterà il Lussemburgo e domenica 7 giugno (ore 20.45) sarà di scena al Pankritio Stadium di Candia, sull’isola di Creta, per un altro test amichevole con la Grecia. A guidare gli Azzurri in occasione delle due gare sarà il tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini, che sarà coadiuvato dal suo staff.

Gi azzurri hanno vinto 8 dei 9 match disputati con il Lussemburgo: l’unico pareggio (1-1, gol di Marchisio e Chanot) nell’amichevole giocata il 4 giugno 2014 a Perugia, ultimo test prima della partenza della Nazionale per il Mondiale brasiliano. Sono 11 invece i precedenti con la Grecia (prima volta a Creta), con un bilancio di 7 vittorie per gli Azzurri, 3 pareggi e una sola sconfitta. Il confronto più recente tra le due nazionali risale al 12 ottobre 2019, quando allo Stadio Olimpico di Roma, davanti a 56.000 spettatori, l’Italia si impose per 2-0 con le reti di Jorginho e Bernardeschi, conquistando con tre giornate di anticipo la qualificazione aritmetica al Campionato Europeo.

A settembre la Nation League

A settembre la Nazionale inizierà il suo cammino nella quinta edizione della UEFA Nations League. Inserita nel Gruppo 1 della Lega A con Francia, Belgio e Turchia, l’Italia farà il suo esordio nel torneo venerdì 25 settembre ospitando i Diavoli Rossi per poi far visita lunedì 28 settembre alla Turchia e venerdì 2 ottobre alla Francia. La prima finestra stagionale dedicata alle nazionali, che vedrà l’Italia scendere in campo quattro volte nell’arco di undici giorni, si chiuderà lunedì 5 ottobre con il match casalingo con la Turchia. A novembre gli Azzurri ospiteranno la Francia e voleranno poi in Belgio per l’ultimo incontro del girone.

Per Baldini un premio meritato

Silvio Baldini sarà l’allenatore della Nazionale anche solo per due partite. Un premio meritato per un tecnico preparato, onesto, intelligente, che all’under 21 sta facendo benissimo. Poi sarà il tempo delle scelte fra tante suggestioni ma intanto una bella soddisfazione per un uomo vero come Baldini.

Un uomo vero in un mondo di milionari

Silvio Baldini è un uomo vero in un mondo di milionari e di viziati. Anche tra gli allenatori. E’ un uomo coerente, che ha fatto imprese storiche nei campi di serie C, che ha rilanciato l’Under 21, facendole scoprire tanti giovani. Chissà che poi non resti davvero.