Raid israeliani senza precedenti in Libano: centinaia tra morti e feriti. L’ira di Teheran che blocca Hormuz. Per Trump solo “scaramucce”

Foto: Ansa / Wael Hamzeh (8 aprile 2026)

Operazione Oscurità Eterna

A poche ore dalla tregua Iran-Usa il più massiccio attacco a Hezbollah dall'inizio del conflitto. Bloccata una colonna italiana dell'Unifil. Trump: il Libano non è incluso nell'accordo, delle bombe su Beirut ci occuperemo separatamente

Escalation di attacchi israeliani in Libano, centinaia di morti, nel giorno della tregua tra Usa e Iran accordata da Donald Trump sulla base del piano di mediazione pakistano. L’attacco più duro dall’inizio del conflitto. Non proprio un buon viatico per la diplomazia e la ripresa del dialogo. La risposta di Benjamin Netanyahu, irritato per l’accordo che il presidente americano – stando al Wall Street Journal – gli avrebbe comunicato all’ultimo, ha il sapore della vendetta. Durissima la risposta di Teheran che ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz in risposta ai raid israeliani. L’agenzia di stampa Fars riferisce che l’Iran ha bloccato nuovamente il passaggio delle petroliere. L’ambasciatore e rappresentante permanente dell’Iran presso le Nazioni Unite a Ginevra, Ali Bahreini, ha affermato che Israele deve rispettare il cessate il fuoco in Libano. Qualsiasi ulteriore attacco complicherebbe la situazione e avrebbe delle conseguenze. Non è escluso che l’Iran valuti di ritirarsi dal cessate il fuoco in risposta all’attacco di Israele su Beirut.

Ondata di raid israeliani in Libano. L’Iran chiude lo Stretto di Hormuz

La maxi ondata di attacchi contro Hezbollah (denominata “Oscurità eterna”) in tutto il Libano, ha visto l’impiego di 50 caccia che hanno sganciato circa 160 bombe su 100 obiettivi in soli 10 minuti. Lo ha comunicato l’esercito israeliano secondo quanto riporta il Times of Israel. L’Idf ha dichiarato di aver bombardato circa 100 centri di comando di Hezbollah. E altre infrastrutture militari a Beirut, nella valle della Beqaa e nel Libano meridionale. “Si tratta del più grande attacco condotto contro le infrastrutture di Hezbollah dall’inizio dell’Operazione Leone Ruggente”, si legge nel comunicato dell’esercito.

È il più grande attacco contro le infrastrutture di Hezbollah

Le esplosioni hanno interessato aree densamente popolate, provocando panico tra i residenti. Diverse testimonianze parlano di «scene apocalittiche», con edifici danneggiati o distrutti. E colonne di fumo visibili in più punti della città. Fonti mediche riferiscono della presenza di numerosi cadaveri nelle strade e di un alto numero di feriti, con gli ospedali sotto pressione.

La Croce Rossa libanese: oltre 300 tra morti e feriti

Al Arabi, come riporta il sito di Haaretz. Coinvolta, per fortuna senza feriti, anche una “Gli attacchi aerei israeliani hanno causato oltre 300 tra morti e feriti”. Lo ha denunciato il capo della Croce rossa libanese ad, come riporta il sito di Haaretz. Coinvolta, per fortuna senza feriti, anche una colonna italiana dell’Unifil che portava elementi a Beirut per il rimpatrio. Il convoglio è stato bloccato dai militari israeliani e i colpi di avvertimento hanno danneggiato un nostro veicolo. La notizia arriva durante il question time che vedeva impegnato alla Camera il ministro Antonio Tajani che ha convocato l’ambasciatore israeliano. La Casa Bianca: l’accordo sul cessate il fuoco non riguarda il Libano