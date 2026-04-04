“Prendetelo vivo”: appello in tv agli iraniani per catturare il pilota americano disperso (video)

Foto: Middle East eye / Middle East eye

Il filmato

Uno dei piloti americani precipitati con l’F-15 in Iran venerdì è stato recuperato dalle forze armate americane, mentre l’altro risulta ancora disperso. Come hanno confermato anche i Pasdaran della provincia meridionale di Kohgiluyeh e Boyerahmad e il governatore della provincia, il militare risulta ancora disperso.

È stato invece il New York times a parlare di una corsa contro il tempo dell’esercito americano per portare in salvo il secondo superstite. Intanto i media ufficiali iraniani hanno spronato la popolazione a cercare il soldato mancante all’appello, promettendo un bottino di 60mila dollari a chi lo troverà: una ricompensa molto alta, considerando che adesso il Paese ha subito gravi perdite economiche e l’inflazione è alle stelle. Un video della tv di Stato iraniana, diventato virale anche sui social, ritrae un annunciatrice che chiede agli ascoltatori di impegnarsi sul caso e di catturare da «vivo» il superstite americano.

«Prendetelo vivo», l’Iran tenta il tutto per tutto con la tv per trovare il secondo pilota americano

Come ha spiegato la donna in televisione, «se catturate il pilota nemico o qualcuno del suo equipaggio e lo porterete dalle forze militari, vi verrà conferito una ricompensa adeguata». Poi ha fatto appello a quelli che vivono nelle aree in cui stanno proseguendo i pattugliamenti per capire se il secondo superstite sia nascosto nei dintorni. La scomparsa del pilota statunitense, sta sollevando forti timori a Washington, dove è ancora vivido il ricordo della crisi degli ostaggi del 1979 in Iran. Secondo quanto riportato dal New York times, la paura è che il soldato possa essere imprigionato e utilizzato da Teheran come leva negoziale, rispondendo così a uno schema diventato prassi per Teheran dopo la Rivoluzione islamica. Nel frattempo i Pasdaran continuano a dare la caccia ai velivoli americani, con le loro innovazioni belliche, per provare ad abbattere un altro aereo come l’F-15 che è crollato venerdì mattina.