Partecipate, ecco le nomine: confermati Descalzi e Cattaneo, a Leonardo arrivano Macrì e Mariani

Foto: Ansa foto / Riccardo Antimiani ( 13/dic/2025)

La nota diffusa in serata

Il Ministero dell'Economia indica i nomi dei vertici e dei Cda di Eni, Enel, Leonardo, Enav tra conferme e novità. Di Foggia presidente di Eni, non confermato Cingolani. Cambi a Enav con Pappalardo-De Biasio

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.

Nella nota diffusa in serata dal Mef si leggono conferme e nuovi nomi alla guida di alcune delle più importanti società partecipate dello Stato italiano: all’Enel il Mef indica per la riconferma Flavio Cattaneo per il ruolo di ad e Paolo Scaroni per la presidenza. Per l’Eni il ministero riconferma per il quinto mandato l’ad Claudio Descalzi e indica per il ruolo di presidente Giuseppina di Foggia, che lascia dunque il ruolo di amministratore delegato di Terna. Per l’Enav il Mef indica per la presidenza Sandro Pappalardo, l’attuale presidente di Ita Airways e amministratore delegato Igor de Biasio, l’attuale presidente di Terna. Per Leonardo il ministero indica alla presidenza Francesco Macrì e per il ruolo di ad Lorenzo Mariani, l’attuale ad di Mbda Italia. Il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, si legge nella nota del Mef, «ringrazia i presidenti, gli amministratori delegati, i consiglieri uscenti per l’impegno profuso in questi anni e augura buon lavoro ai confermati e ai nuovi entrati».

Eni, Descalzi resta ad e di Foggia alla presidenza

Per Eni, l’assemblea degli azionisti è convocata il 6 maggio. Il Mef, azionista tramite Cassa Depositi e Prestiti, ha confermato Claudio Descalzi come amministratore delegato, puntando sulla continuità nella gestione del gruppo energetico. Per la presidenza è indicata Giuseppina di Foggia. Completano la lista dei consiglieri Matteo Petrella, Cristina Sgubin, Benedetta Fiorini e Stefano Cappiello.

Nuova governance per Leonardo, con Macrì e Mariani

Per Leonardo, assemblea prevista il 7 maggio. Il Mef, primo azionista, ha indicato Francesco Macrì come presidente e Lorenzo Mariani come amministratore delegato. Nel nuovo Cda entrano Elena Vasco, Enrica Giorgetti, Rosalba Veltri, Trifone Altieri, Cristina Manara e Francesco Soro.

Enav, Pappalardo presidente. De Biasio ad

Per Enav, l’assemblea è convocata il 14 maggio. Il Mef, azionista di maggioranza, ha indicato Sandro Pappalardo come presidente e Igor De Biasio come amministratore delegato. Completano la lista dei consiglieri Stella Mele, Stefano Arcifa, Antonella Ballone e Cristina Vismara.

Enel: conferme di Scaroni e Cattaneo

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Enel convocata per il prossimo 12 maggio, il Mef – titolare del 23,59% del capitale – ha depositato, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit), la lista per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, con le conferme di Paolo Scaroni presidente, Flavio Cattaneo ad e i consiglieri Alessandro Monteduro; Johanna Arbib Perugia; Federica Seganti e Tiziana de Luca.