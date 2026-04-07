Nel giallo di Sarah Ferguson, sparita dai radar da 3 mesi, spunta tra cellulari e paranoie una fuga segreta in Toscana

Foto: Ansa / Dean Lewins (7 novembre 2024)

Ormai è una spy story

Sarah Ferguson è sparita dai radar: non appare più in pubblico da 3 mesi, alimentando interrogativi sulla sua situazione e sui suoi spostamenti. Ma oggi, più che mai, il mistero si infittisce intorno alla “Duchessa ribelle” che sembra essere stata inghiottita da un cono d’ombra proprio mentre i veleni del caso Epstein tornavano a squassare le fondamenta di Buckingham Palace. Da tre mesi, in coincidenza con l’esplosione delle nuove rivelazioni sullo scandalo che ha travolto l’ex marito Andrea, di “Fergie” si sono perse le tracce ufficiali. Un’assenza che ha alimentato sospetti e teorie: è una fuga strategica? O il crollo definitivo di una donna schiacciata dal peso di segreti troppo grandi e troppo scomodi?

Sarah Ferguson si nasconde da tre mesi. Il giallo si infittisce

Fatto sta che della duchessa dai capelli rossi non c’è traccia ormai da settimane e settimane: Sarah Ferguson non appare più in pubblico da mesi. Ha tre cellulari e cambia casa in continuazione, ospite in giro di amici e, soprattutto, di ricchissimi ex fidanzati. Voci di corridoio si lanciano addirittura a sostenere che non avrebbe più nemmeno tanta cura di sé. Che avrebbe paura di essere spiata. E che sia convinta che molte persone le vogliano male. E, su tutto, come spesso in passato, che avrebbe un disperato bisogno di soldi. Ma in tutta questa nebulosa che l’avvolge, tra indizi e in mancanza di prove, spunta l’ipotesi rilanciata dal Times secondo cui, al momento, potrebbe alloggiare in un castello in Toscana, ospite del conte Gaddo della Gherardesca, il suo ultimo fidanzato conosciuto, che si prenderebbe cura di lei.

Sparita dai radar, su di lei si affastellano i rumors

Ma al di là di possibili scoop e immancabili indiscrezioni, resta il fatto più che concreto che l’ex moglie dell’ex principe Andrea ed ex duchessa, caduta anche lei in disgrazia a causa dello scandalo Epstein, non si vede in giro da dicembre. Da allora c’è stato chi ha detto di averla avvistata a Dubai. In Svizzera. E in Irlanda. Nulla di acclarato, ovvio, ma la cosa certa è che Fergie passa da una casa all’altra di amici benestanti sparsi per il mondo, utilizzando sempre cellulari diversi, come hanno raccontato alcuni di coloro che le hanno offerto ospitalità. Di più. Secondo loro, Sarah si troverebbe in uno “stato di confusione”. «Non si è curata della ricrescita dei capelli, né ha fatto i suoi ritocchi con il Botox», ha detto per esempio al Mail on Sunday un suo amico, con il quale l’ex duchessa avrebbe fatto una videochiamata.

Voci, dubbi, pettegolezzi. Tutti indizi che messi insieme non fanno una prova ma che delineano o contorni di uno stato di crisi che non accenna a sanarsi. «Ha tre telefoni e li usa uno alla volta perché ha paura di essere spiata. È convinta che molte persone le vogliano male», ha aggiunto il fantomatico amico di cui sopra…

E tra fughe e paranoie, spunta un rifugio segreto in Toscana?

Dunque, scremando e tirando le somme, Sarah sarebbe al momento in Italia, ospite di Gaddo delle Gherardesca (discendente del conte Ugolino), che si prenderebbe cura di lei nel suo castello in Toscana. Si tratta del suo ultimo fidanzato conosciuto, molto più anziano di lei (ha 86 anni, mentre Fergie ne ha 66), imprenditore farmaceutico che possiede una tenuta di famiglia in Toscana e uno chalet a Verbier. Tra l’altro, il conte non è nemmeno il suo unico ex fidanzato, molto più grande e più ricco di lei, che l’ha aiutata. Sarah, infatti, è stata fidanzata per tre anni con Paddy McNally, l’imprenditore ed ex pilota automobilistico, ora 88enne, prima di incontrare e sposare Andrew Mountbatten-Windsor.

Sarah Ferguson tra lidi segreti e amici e ex fedeli

Un curriculum sentimentale ricco e vario, su cui si innestano le indiscrezioni (supposizioni) di un’altra amica di Fergie, che ha riferito che fino al mese scorso la duchessa si trovava proprio a casa di McNally nel Wiltshire. «Molte persone, comprese personalità di spicco, le sono ancora molto fedeli», ha spiegato un’altra persona vicina all’ex moglie del reale caduto in disgrazia. «Non che qualcuno se ne vanti, ovviamente»… Pertanto, alla fine della fiera delle vanità e delle supposizioni, delle indiscrezioni e delle considerazioni (non richieste), dalle vette dorate di Ascot ai corridoi di un castello toscano, la parabola di Sarah Ferguson somiglia sempre più a un thriller psicologico.

Resta solo da capire, a questo punto, se la sua sia la fuga di chi sa troppo. O l’ultimo, disperato atto di un’ex Duchessa che, rimasta senza corona e senza più il filtro del gossip attendibile, si ritrova a fare i conti con i fantasmi di un passato che non smette di bussare alla porta. E così, il silenzio di Fergie, oggi, finisce per fare più rumore di mille scandali.