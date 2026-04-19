Il fermo della nave Sea Watch per migranti a Lampedusa è un ottimo segnale: cosa dice il sondaggio del Secolo

Foto: Ansa / Francesco Ruta (23/10/2021)

Basta con l'illegalità

Nell’ultima settimana si è tornato a parlare di immigrazione, stavolta dopo il fermo della nave Aurora dell’Ong Sea Watch. La prefettura di Agrigento, dopo lo sbarco a Lampedusa, ha deciso di fermare la nave per 45 giorni. Ma non solo, perché i conducenti hanno anche vietato le regole d’assegnazione del luogo di attracco, che prevedeva porto Empedocle come meta finale per i 40 migranti arrivati sulla costa italiana.

E così il Secolo d’Italia ha deciso di intervistare i propri lettori attraverso la newsletter, chiedendogli se la linea dura del governo contro le Ong sia la giusta strada da percorrere, mentre l’Europa accelera sui rimpatri e sui centri fuori dai confini dell’unione. Il risultato è stato plateale: il 92,4% dei riscontri attestano che gli italiani sono contenti per questa svolta stringente verso l’immigrazione di massa e che ci fosse bisogno di regolare chiare, capaci di dare un segnale forte a chi decide di contravvenire alle nostre leggi.

Il fermo della nave Sea Watch a Lampedusa è un ottimo segnale: cosa dice il sondaggio del Secolo

Secondo il 7,2% degli intervistati serve un equilibrio: i controlli vanno eseguiti, ma senza bloccare i soccorsi. Il punto è che alla nave era stato dato un preciso punto di sbarco, ma per motivi di disobbedienza poco chiari, i conducenti hanno deciso di recarsi da tutt’altra parte. Se la dinamica completa dei fatti dev’essere ancora accertata, è altrettanto doveroso ricordare che le regole non sono fatte per essere infrante, ma per garantire il rispetto di un territorio, della comunità e delle autorità giudiziarie che ne garantiscono il funzionamento.

Soltanto lo 0,4% ritiene che il fermo della nave Aurora rappresenti una stretta ideologica del governo Meloni, che da quando si è insediato a provato in ogni modo a fermare l’immigrazione clandestina. Si tratta certamente di un numero irrisorio di preferenze, ma a quanto pare c’è chi ancora ritiene che il fermo di un’imbarcazione che non rispetta le regole fondamentali sia il prodotto di un pensiero dogmatico. Ma per fermare il traffico di esseri umani e garantire la propria sovranità, nell’epoca in cui molti si sentono legittimati a violare le normative, c’è bisogno di provvedimenti seri e capaci di dare risposte tempestive alle emergenze.