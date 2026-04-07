Fano, sangue in famiglia, accoltella genitori e fratello dopo una lite: 20enne arrestato, il padre è grave

Foto: Ansa / Davide Gennari (7 aprile 2026)

Fendenti di rabbia

Ancora sangue in famiglia, ancora un giovane che armato di coltello tenta la strage, evitata per un soffio. È stato un risveglio drammatico quello di oggi per la città di Fano, dove una violenta aggressione all’interno delle mura domestiche ha sconvolto la quiete della comunità locale e stravolto equilibri e vite di una famiglia del posto. Tutto precipita poco prima delle 4 del mattino, quando un giovane di 20 anni, di origine bengalese, aggredisce a colpi di coltello l’intero nucleo familiare: il padre di 46 anni, la madre di 43 e il fratello sedicenne.

Follia a Fano, 20enne accoltella genitori e fratello: il padre è grave

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri dopo i primi rilievi e riscontri, la scintilla sarebbe scoccata da una banale lite tra fratelli all’interno dell’abitazione su due piani dove abita la famiglia, in Via XII Settembre a Fano. Dove il confronto sarebbe degenerato rapidamente in furia cieca quando i genitori sono intervenuti nel tentativo di sedare il diverbio e dividere i due figli. Il figlio 20enne, a quel punto, avrebbe impugnato un’arma da taglio colpendo ripetutamente genitori e fratello minore. Ad avere la peggio è stato il padre, attualmente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale di Ancona, dove si trovano piantonati anche la madre e il minore.

La dinamica dell’orrore e quelle coltellate sferrate nella notte

Naturalmente, mentre genitori e fratello dell’aggressore arrivavano in ospedale per i primi soccorsi, i militari dell’arma che hanno nel frattempo provveduto a bloccare a bloccare il 20enne – che tra pochi giorni compirà 21 anni – e a condurlo in caserma con l’accusa di tentato triplice omicidio. Gli inquirenti sono ora al lavoro per scavare nel passato del ragazzo e comprendere cosa abbia scatenato un tale livello di ferocia verso i propri affetti più cari.

Le indagini in corso, il cordoglio della comunità

La notizia ha scosso profondamente la provincia di Pesaro Urbino. Il sindaco di Fano, Luca Serfilippi, ha espresso il dolore di un’intera comunità: «Esprimo la più profonda vicinanza ai familiari coinvolti. È una notizia terribile che ci ha scossi fin dalle prime ore di questa mattina. In momenti come questi prevalgono dolore e apprensione». Il primo cittadino ha poi ringraziato le forze dell’ordine e i sanitari per la tempestività dell’intervento in una situazione definita «estremamente delicata».