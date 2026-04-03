Accoltella la moglie per strada a Catania: arrestato un uomo che era stato scarcerato da poche settimane

La donna è in condizioni gravi

Libero da poche settimane, il pregiudicato ora è indagato per tentato omicidio aggravato

Una donna è stata accoltellata mentre camminava sul marciapiede e colpita ripetutamente con un coltello da cucina poi, sanguinante, si è trascinata in un negozio e ha chiesto aiuto mentre il suo aggressore si dileguava a piedi. E’ accaduto ieri sera a Catania, dove la donna di 51 anni è stata accoltellata nel quartiere Picanello. Soccorsa, è stata portata in ospedale e le sue condizioni sono gravi.

Il marito, dal quale si stava separando, è fuggito a piedi ed è stato fermato questa mattina. L’uomo, 56 anni, era stato scarcerato solo da poche settimane.

La donna si stava separando

Si stava separando dall’ex marito la donna di 51 anni accoltellata ieri sera a Catania. La moglie è arrivata ieri sera in ospedale in codice rosso, presentando numerose ferite da arma da taglio al torace, sia anteriormente che posteriormente, al collo, all’addome e agli arti superiori e inferiori. E’ stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per le ferite riportate al torace, al collo, all’addome e agli arti. Successivamente si è reso necessario anche un intervento di cardiochirurgia e la donna è stata trasferita alla clinica Morgagni.

Scarcerato l’8 marzo scorso

L’uomo, che era in carcere per reati contro il patrimonio, ieri sera in scooter ha raggiunto la ex e l’ha accoltellata con diversi fendenti, in piazza. La scarcerazione era avvenuta l’8 marzo scorso. In caserma è stato sottoposto ai preliminari rilievi da parte dei carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche che è riuscita a isolare campioni di sangue dai suoi indumenti per essere analizzati. La coppia ha quattro figli, di cui uno minorenne e, secondo quanto emerso nelle prime fasi investigative, il gesto sarebbe maturato in un contesto di forte conflittualità familiare, con la volontà della moglie di separarsi e la sua non accettazione. Si ipotizza un’accusa di tentato omicidio aggravato dalle nuove norme sul codice rosso per il pregiudicato siciliano.