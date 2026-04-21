Dl sicurezza, Meloni: “Nessun pasticcio. Trasformeremo i rilievi tecnici in un decreto ad hoc”

Foto: imagoeconomica / Alessandro Amoruso (18 aprile 2026)

Sinistre spiazzate

Nessun disastro, nessuno scontro istituzionale come gridano le opposizioni, Giuseppe Conte in prima fila. Il governo è pronto con un decreto ad hoc a ritoccare la norma sul compenso agli avvocati coinvolti nella procedura nei rimpatri volontari. Una correzione sollecitata dal Colle e subito fatta propria dall’esecutivo. “Nessun pasticcio”, scandisce scendendo in campo direttamente la premier Giorgia Meloni. “Stiamo raccogliendo i rilievi tecnici, alcuni rilievi tecnici del Quirinale e degli avvocati. E trasformeremo quei rilievi in un provvedimento ad hoc. Perché – spiega – non c’erano margini di tempo sulla conversione del decreto per correggere la norma. Ma la norma rimane. Perché è una norma di assoluto buon senso e francamente mi stupisce quello che ho sentito dire dalle opposizioni in questi giorni”.

Dl sicurezza, Meloni: nessun pasticcio, trasformeremo i rilievi di un decreto ad hoc”

Poi spiega: “Non mi è esattamente chiara la ragione per la quale noi che riconosciamo il gratuito patrocinio all’avvocato che assiste il migrante che fa ricorso contro un decreto di espulsione, non dobbiamo invece riconoscere il lavoro di quel professionista che assiste un migrante quando volontariamente sceglie di essere rimpatriato. Almeno su questo mi pareva che fossimo d’accordo. Ora scopro che non siamo d’accordo più neanche sul rimpatrio volontario assistito, ma noi andiamo comunque avanti con delle norme che consideriamo di assoluto buon senso”. Dl sicurezza, Meloni: nessun pasticcio, trasformeremo i rilievi di un decreto ad hoc”,

La Russa: allarme rientrato, il rimedio si trova

Allarme rientrato, spiega a sua volta Ignazio La Russa. “Sul decreto Sicurezza, stanno lavorando, il rimedio si trova”. Il presidente del Senato ha poi escluso il rischio che il 25 aprile resti aperto il Parlamento per correggere il decreto sicurezza. “Hanno già deciso che non c’è bisogno di correggerlo, stiamo trovando una soluzione”. Stessa considerazione da parte del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. ”

Piantedosi: pronti alle correzioni necessarie

Sul decreto sicurezza, c’è un Consiglio dei ministri oggi pomeriggio e uno domani. Si trovano sempre le soluzioni”, taglia corto. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi difende il provvedimento ispirato spirata al buonsenso e alla tutela dei cittadini. “Tuttavia abbiamo preso atto di alcune sensibilità che sono state espresse su un punto specifico della norma e ci predisponiamo a una sua correzione”.

Opposizioni sul piede di guerra: incidente gravissimo

Prima le barricate in Aula poi la speculazione sui rilievi del presidente Sergio Mattarella. Le opposizioni si scatenano. Per il leader grillino saremmo in presenza di un incidente istituzionale “gravissimo” che manifesta “l’incapacità plateale da parte di un governo che non ha ancora imparato la lezione del referendum. Nicola Fratoianni, elmetto in testa, parla di un “mix di arroganza e improvvisazione senza precedenti, una serie di forzature che nel merito però rivelano un’idea di Paese che è terribile”. Elly Schlein per prima si è precipitata a dare il suo verdetto: “Centrodestra in stato confusionale”.