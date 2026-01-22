Migranti, Piantedosi avanti tutta: il modello Italia bussola per i rimpatri. Allo studio altri progetti innovativi per la gestione dei flussi

Il ministro a Nicosia

Il Viminale detta la linea sui rimpatri volontari e sulle attività di reintegrazione per chi torna nei Paesi d'origine: 65mila rientri in due anni grazie alla cooperazione con i Paesi di transito. Ora il piano punta a riprendere gradualmente anche i reingressi in Siria e Afghanistan

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato oggi a Nicosia al primo Consiglio informale Giustizia e Affari Interni sotto la Presidenza cipriota. “Uno dei temi posti al centro di questo incontro é stato quello dei rimpatri – ha dichiarato Piantedosi –. E proprio in questo contesto si inserisce la positiva esperienza italiana che, grazie alla collaborazione con l’Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e con i Paesi di transito dei migranti, ha sviluppato un modello operativo che negli ultimi due anni, ha favorito il rimpatrio volontario assistito di circa 65.000 persone, dai territori di Algeria, Libia e Tunisia verso i Paesi di origine. Agire in questa direzione significa continuare a finanziare progetti europei per implementare i rimpatri volontari assistiti integrandoli con iniziative di sviluppo nei Paesi Partner».

Non solo. I ministri si sono confrontati anche su altri temi, quali la possibilità di riprendere gradualmente i rimpatri in Afghanistan e Siria e sulle possibili misure di sicurezza interna da adottare per salvaguardare lo spazio Schengen e limitare i movimenti secondari.

Infine, a margine del Consiglio il ministro Piantedosi ha incontrato il direttore generale dell’Oim Amy Pope, e ha sottolineato come «grazie al programma di lavoro congiunto con l’Oim stiamo continuando a sviluppare modelli innovativi per la gestione dei flussi in Paesi al di fuori della Ue, rafforzando i rimpatri volontari assistiti e le attività di reintegrazione dei migranti nei Paesi di origine». Nel pomeriggio, poi, Piantedosi ha avuto un proficuo colloquio con il Ministro dell’Asilo, della Migrazione e dell’Integrazione sociale belga Anneleen Van Bossuyt con la quale il titolare del Viminale si é confrontato sulla futura implementazione del Patto europeo Migrazione e Asilo.

(Italpress)