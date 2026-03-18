Zelensky regala il rarissimo iPad da guerra a re Carlo: potrà servire nella guerra del golfo per annientare i droni

Un gesto di gratitudine

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di portare un regalo speciale a Re Carlo in occasione del suo incontro in Gran Bretagna, «come segno di rispetto e gratitudine». Si tratta di un iPad con il nuovo sistema di comando sul campo di battaglia, lo stesso usato dagli alti funzionari dello Stato e dai comandanti militari, per avere il “pieno controllo” sulla situazione al fronte. Stiamo parlando di una componente dello “scudo multistrato” di difesa aerea, che le forze di Kiev hanno messo a punto in questi anni di guerra e che ora propongono ai Paesi del Golfo e ad altri Paesi alleati nel mondo. Quello di Zelensky è stato un gesto simbolico che però rappresenta la stretta collaborazione tra Londra e Kiev nella deterrenza all’invasione russa: un alleanza che in questi anni non ha mai vacillato.

Il presidente ucraino ha spiegato, nel suo discorso alla Camera dei comuni, che Carlo, da cui è stato ricevuto all’inizio della visita, era interessato al sistema. Peraltro il sovrano ha ricevuto l’unico esemplare in Gran Bretagna oltre a quello in possesso di Zelensky, che è «unico e non cedibile». Dopo aver saputo della rarità di questo dispositivo, il re ci ha scherzato sopra, dicendo che si sarebbe abituato a condividere il suo con il premier Keir Starmer.

Zelensky regala un rarissimo iPad da guerra a re Carlo: un segno di gratitudine per il sostegno

Il Presidente ucraino ha spiegato il funzionamento del sistema, che rappresenta la velocità, l’economia e l’adattabilità della modalità di guerra messa in campo dagli ucraini, contro le offensive russe che utilizzano i droni come arma principale. L’iPad è nato per consentire agli ufficiali ucraini di seguire la situazione al fronte, con verifiche basate sui dati del funzionamento delle infrastrutture e del settore energetico, ma anche per verificare le perdite del nemico, con prove video.

Per di più, lo ‘scudo multistrato’ messo in campo dall’Ucraina ha un tasso di successo dell’87%. Sabato, quando la Russia ha lanciato 430 droni e 68 missili, le forze militari ucraine sono riuscite a controllare l’attacco e la risposta in tempo reale su un iPad come quello portato in dono a re Carlo. «Seguiamo la guerra dal campo di battaglia, non dagli uccisi. Invece di mettere in pericolo le persone, dobbiamo usare strumenti come questo iPad», ha tenuto a precisare Zelensky.