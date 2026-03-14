Var da incubo: gol irregolare e rigore negato all’Inter contro l’Atalanta. Si riapre il dibattito

Campionato condizionato

Evidente il fallo su Dumfries nell'azione del gol di Krstovic. L'arbitro aveva commesso un errore incredibile in Coppa Italia

Non è un anno fortunato per l’arbitro Manganiello. Prima l’errore incredibile in Napoli-Como, quarti di finale di Coppa Italia, con la mancata espulsione di un giocatore lariano, oggi il gol convalidato a Krstovic in Inter-Atalanta che rischia di riaprire il campionato. L’ennesimo disastro della squadra dei fischietti neri allenata da Gianluca Rocchi.

Il gol contestato e Chivu espulso

Nell’azione del gol bergamasco Soulemana dà una leggera spinta a Dumfries, ma decisiva per farlo cadere. Manganiello convalida il gol di Krstovic ed espelle Chivu. L’Inter reclama anche un rigore non visto per un fallo di Frattesi. Domani se il Milan batterà la dimessa Lazio si porterà a cinque punti dalla capolista a nove giornate dalla fine: campionato riaperto a tutti gli effetti.

La mancanza di uniformità

Proprio l’Atalanta era stata protagonista tre settimane fa di un episodio simile, anzi diverso. Contro il Napoli venne annullato ingiustamente il gol di Hojlund per un fallo inesistente. L’esempio più lampante di una uniformità incredibile che inchioda alle sue responsabilità Gianluca Rocchi.

Il Var, i protocolli, gli errori e le simulazioni

La tecnologia che avrebbe dovuto aiutare gli arbitri si sta rivelando un boomerang. Non c’è un protocollo chiaro e ben definito sui calci di rigore, sulle spinte in area, sui cosiddetti “rigorini”. Ma oltre agli errori sui penalty e sulle mancate espulsioni c’è il capitolo simulazioni. L’esempio più clamoroso è stato quello di Alessandro Bastoni, che fece espellere ingiustamente Kalulu in Juventu-Inter. Ma non è l’unico caso. E’ ormai un’abitudine vedere calciatori leggermente spinti sul dorso che si buttano a terra toccandosi la testa. E non vengono mai sanzionati.

Aspettando Orsato o Doveri?

La poltrona di Rocchi traballa. Ma prima di decidere sul suo futuro, Gabriele Gravina e l’attuale governance della Figc devono assicurarsi il proprio, che passa necessariamente attraverso la qualificazione ai mondiali di quest’estate della Nazionale. E chi potrebbe prendere il posto dell’ex internazionale fiorentino? Daniele Orsato, designatore della serie C che ha introdotto il Var a chiamata o Daniele Doveri, l’arbitro romano tuttora in attività, che potrebbe decidere di ritirarsi a fine stagione.

Se saltano i mondiali sarà rivoluzione

Nella malaugurata ipotesi in cui fallissimo per la terza volta la qualificazione ai mondiali allora la rivoluzione non potrà che essere totale. Gravina si dimetterebbe e inizierebbe un nuovo ciclo. Ma è sperabile che il calcio si rinnovi senza avere bisogno che gli azzurri falliscano un obiettivo fondamentale. Da raggiungere senza alibi.