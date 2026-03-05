Follia allo stadio di Carrara: il designatore arbitrale Rocchi aggredito dai tifosi sugli spalti (video)

Stadio

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è stato vittima di una violenta aggressione verbale e ha dovuto venire scortato dai carabinieri, allo Stadio dei Marmi di Carrara, nel corso di Carrarese-Catanzaro, partita di Serie B finita 3-3 in un finale thriller. Un rigore ripetuto al 94′ per invasione ha scatenato la furia dei tifosi toscani, che hanno bersagliato Rocchi con urla, insulti e persino sventolio di banconote, costringendolo a una fuga protetta dai militari dell’Arma.

La contestazione a Rocchi e il rigore

Tutto è esploso nelle battute conclusive del match della 28ª giornata di Serie B. Sul 3-2 per la Carrarese, il Catanzaro ha prima fallito un rigore, ma l’arbitro Federico Dionisi, dopo una lunga revisione del VAR, ha ordinato la ripetizione per invasione dal dischetto. Pittarello ha trasformato il secondo tentativo, sigillando il 3-3 e mandando su tutte le furie il pubblico apuano. Rocchi, presente in tribuna per visionare Dionisi e la CAN A/B, è diventato il capro espiatorio perfetto: braccia alzate, grida rabbiose e un clima drammatico di tensione.

Video virali su social e media stanno facendo il giro del web, mostrando Rocchi aggredito verbalmente mentre un cordone di Carabinieri lo scorta via dagli spalti, evitando contatti fisici. L’ex arbitro internazionale, oggi capo designatore, è riuscito a raggiungere gli spogliatoi per un confronto con Dionisi, per poi dirigersi tranquillamente a Firenze – ma solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

Lo sdegno di Calvarese: episodio senza giustificazioni

«Episodio senza giustificazioni allo Stadio dei Marmi di Carrara – ha scritto sui social l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese – al termine della partita tra Carrarese e Catanzaro, terminata con un rigore fatto ribattere per encroachment. Il responsabile della CAN Gianluca Rocchi – presente in tribuna per la gara – è stato aggredito verbalmente e circondato dai tifosi della squadra di casa. Capisco il tifo ma la violenza, verbale e fisica, è un’altra cosa, ed è sempre inaccettabile».

Il rischio di sanzioni esemplari contro la Carrarese

La società Carrarese ha inevitabilmente preso le distanze dalle intemperanze dei suoi tifosi in una nota, condannando il comportamento di quanti erano sugli spalti, ma senza entrare nel merito dell’arbitraggio di Dionisi. Non si tratta però di un caso isolato per Rocchi, reduce da polemiche recenti come quelle con Chiellini che ne chiedeva le dimissioni. Il designatore arbitrale aveva già rotto il silenzio mesi fa, accusando alcuni calciatori di “prendere in giro gli arbitri”. L’episodio a Carrara evidenzia un malessere diffuso nel calcio italiano e un clima di esasperazione, che il VAR, che doveva essere la panacea, non ha fatto che acuire.