L’ultima tentazione di Putin: occupare un’isola della Svezia per allontanare la Nato da Trump

Foto: ANSA / 14 April 2026. EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT (14 April 2026. EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT)

La rivelazione

La Russia di Putin può occupare un’isola nel Mar Baltico “in qualsiasi momento” al fine di testare l’integrità della Nato. Questo l’avvertimento affidato al Times dal generale Michael Claesson, capo di Stato maggiore della difesa della Svezia, spiegando che il suo Paese si sta preparando a tale eventualità. Si tratterebbe di una tattica di Putin per tentare di esporre le divisioni nell’alleanza Nat, in un momento in cui il presidente Usa Donald Trump minaccia regolarmente di abbandonare i partner europei.

Il tentativo di Putin di spaccare la Nato confidando su Trump

“Credo sia importante sottolineare che dobbiamo stare all’erta e che dobbiamo scoraggiare la Russia da questo tipo di avventura attraverso la nostra presenza in aree interessanti nel Nord e naturalmente nel Mar Baltico”, ha detto il generale svedese in un’intervista al Times pubblicata mercoledì. Come rileva la testata britannica, gli strateghi europei sono “sempre più preoccupati per il rischio di escalation in mare, in particolare nel Mar Baltico“, dove le forze armate russe hanno iniziato a scortare regolarmente le navi commerciali della flotta ombra russa.

Le forze Nato hanno condotto frequenti esercitazioni relative a sbarchi russi su alcune delle isole più grandi e strategicamente utili dell’area, come Gotland in Svezia, Bornholm in Danimarca o Hiiumaa e Saaremaa in Estonia. Tuttavia, Claesson ha evidenziato che ci sono circa 400.000 isole nel Mar Baltico, quindi il Cremlino ha l’imbarazzo della scelta. “Credo che si possa raggiungere l’obiettivo di cercare di sfidare l’alleanza posizionandosi su quasi qualsiasi di esse”, ha detto, sottolineando che non serve “un’operazione di ampia portata: basta lanciare un segnale e aspettare di vedere cosa potrebbe accadere sul piano politico”.