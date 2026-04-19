Veleno per topi negli omogeneizzati: ritirati migliaia di vasetti della ditta austriaca HiPP

Foto: creato con Ia

Il caso

Veleno per topi in una confezione di omogenizzati. E’ allarme, per ora solo in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca per il ritrovamento di vasetti di omogenizzati del marchio di alimenti per l’infanzia HiPP, che sta ritirando le confezioni dopo che alcuni campioni prelevati in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca sono risultati positivi al veleno per topi. Le autorità ritengono che la manomissione abbia interessato vasetti da 190 grammi con alimenti a base di carote e patate destinati a bambini di 5 mesi, venduti nei supermercati Spar in Austria. Il primo campione è risultato positivo ieri. La polizia sospetta un possibile tentativo di estorsione.

Veleno per topi negli omogeneizzati, manomessi alcuni barattoli

Un consumatore aveva segnalato uno strano odore ed erano scattati subito gli approfondimenti. Il contenuto è stato esaminato sabato pomeriggio con l’assistenza della Polizia Criminale Federale ed è risultato positivo al veleno per topi. “Le prime analisi di laboratorio hanno rivelato la presenza di un additivo tossico in questi prodotti. Inoltre, è stato segnalato che i barattoli manomessi emanavano un odore sgradevole”, ha spiegato la polizia del Burgenland, aggiungendo: “Questo barattolo è stato segnalato da un cliente e non è stato consumato”. “Questo richiamo non è dovuto ad alcun difetto del prodotto o di qualità da parte nostra. I vasetti hanno lasciato il nostro stabilimento HiPP in perfette condizioni”, ha dichiarato l’azienda in un comunicato, “il richiamo è legato a un atto criminale attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità”. Ingerire veleno per topi potrebbe causare emorragie come sanguinamento delle gengive e dal naso, oltre a lividi e sangue nelle feci.

La polizia del Burgenland in Austria ha dichiarato che i prodotti sospetti potrebbero avere un adesivo bianco con un cerchio rosso sul fondo del vasetto. Altri segnali di allarme sono il coperchio danneggiato o aperto e un odore insolito o di avariato. Inoltre, potrebbe non esserci il rumore di scatto quando il vasetto viene aperto per la prima volta. HiPP ha dichiarato che sta richiamando tutti i suoi vasetti di alimenti per l’infanzia venduti nei supermercati Spar, che includono i negozi Spar, Eurospar, Interspar e Maximarkt, in Austria a titolo precauzionale.