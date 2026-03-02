Trump sull’Iran: “Eliminati i leader a colazione… Truppe a Teheran? Possibile”. L’elogio di Netanyahu

Il presidente su Teheran

The Donald parla dell'attacco e della morte di Khamenei e non esclude l'invio dei soldati mentre Netnyahu lo incensa

Il presidente americano Donald Trump è “molto soddisfatto” di come sta procedendo l’operazione militare in Iran, aggiungendo di “avere un piano, averlo avuto e di averlo sempre”. Lo riporta Fox News. Tornando sullo “straordinario successo” della serie di attacchi che ha portato all’eliminazione, secondo stime Usa, di 49 leader iraniani, Trump ha detto: “Si stavano incontrando per colazione. Pensavano che fosse una buona idea per molte ragioni. Innanzitutto, non pensavano che noi lo sapessimo. Non si attacca mai al mattino a causa del vento, del sole e di molti altri fattori. Era incredibile che sapessimo tutto quello che sapevamo”. Il presidente americano non ha escluso l’invio di truppe di terra in Iran: “Possibile, ma non ora, anche se ci stiamo pensando“, ha aggiunto Trump.

“Li stiamo massacrando”

“Li stiamo massacrando. Penso che stia andando molto bene“, ha aggiunto Trump parlando dell’attacco all’Iran in una breve intervista alla Cnn. “Non abbiamo ancora iniziato a colpirli duramente, la grande ondata non si è ancora avvenuta. Arriverà presto”. Sui sondaggi americani che vedrebbero la popolazione contraria all’attacco, l’inquilino della Casa Bianca è stato sibillino: “Penso che la gente sia molto colpita da ciò che sta accadendo, in realtà – ha insistito Trump – Penso che sia in silenzio. Se faceste un vero sondaggio, il sondaggio del silenzio…è come una maggioranza silenziosa“.

“Voglio mandare un ringraziamento speciale a un nostro grande amico e grande leader, il presidente Donald Trump, che si è unito a noi in questo sforzo cruciale per salvare il mondo“. Lo ha affermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu parlando ai giornalisti. Il leader israeliano ha rimarcato la grande amicizia che lega Israele agli Usa.

Il sostegno della Nato

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha “parlato nel corso del fine settimana con tutti i leader europei chiave e c’è un sostegno diffuso per quello che sta facendo il presidente Donald Trump”. Lo ha dichiarato lo stesso Rutte a Fox News. Il segretario generale ha aggiunto che, per quanto riguarda il sostegno anche “logistico” e la “difesa degli interessi strategici degli Usa in Europa e nella regione”, gli europei stanno “davvero aumentando” la loro attività operativa.