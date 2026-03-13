Svelata la vera identità di Bansky: il grande artista inglese ha cambiato per due volte il nome

Lo scoop della Reuters

Il suo nome vero è Robin Gunningham, ma oggi si fa chiamare David Jones. Una sua opera venduta a 21 milioni di dollari

Bansky, pseudonimo di uno dei più grandi artisti dell’arte contemporanea, ora ha un nome. Anzi, lo ha cambiato due volte. La notizia definitiva arriva dall’agenzia Reuters che ha fatto una lunga inchiesta sul genio britannico, che a volte distrugge le sue stesse opere.

Ha 52 anni

Un’inchiesta monstre della Reuters conferma quanto ipotizzato nel 2008 dal Mail on Sunday, peccato che l’artista nel frattempo abbia cambiato nome legalmente

Nel 2008 il Mail on Sunday aveva ragione nell’affermare che Banksy, il più noto street artist mondiale, fosse Robin Gunningham, nato nel 1973 a Bristol. Ma nel frattempo quell’uomo, probabilmente per tutelare l’anonimato che ha contribuito ad alimentare le imprese leggendarie intorno ai suoi graffiti realizzati con stencil e vernice, ha cambiato legalmente nome ed è diventato David Jones, uno dei nomi più comuni in Gran Bretagna e anche il nome di battesimo di David Bowie, il cui alter ego Ziggy Stardust ispirò il ritratto di Banksy della Regina Elisabetta. La Reuters ha incrociato tutti i particolari noti sul popolarissimo artista, a partire da ogni foto e video dove Banksy compare anche a volto coperto, con nuovi decisivi documenti (in particolare quelli su un arresto avvenuto nel 2000 a New York).

L’inchiesta sulla sua identità

I giornalisti Simon Gardner, James Pearson e Blake Morrison, partendo da un’opera realizzata da Banksy in Ucraina nel 2022, hanno indagato ogni traccia lasciata dall’artista, arrivando anche ad un’altra conclusione: Robert Del Naja, il frontman dei Massive Attack, anche lui negli anni fortemente sospettato di essere Banksy, è sicuramente un collaboratore dell’artista, con cui potrebbe avere realizzato anche alcune opere a quattro mani.

Quotazioni esorbitanti fino a 21 milioni di dollari

Il mercato delle opere di Banksy nel 2025-2026 mostra una fase di normalizzazione dei prezzi dopo i picchi del 2021, con una maggiore selettività da parte dei collezionisti. Mentre i capolavori storici continuano a superare i 20 milioni di euro, il segmento delle stampe e dei multipli offre punti d’ingresso a partire da circa 15.000 dollari.

La Madonna con la pistola di Napoli

Madonna con la Pistola (Piazza Gerolomini a Napoli): è l’unica opera originale di Banksy ancora visibile in Italia. Raffigura una Madonna con un’aureola che è in realtà una pistola.

Per essere certi che un’opera sia di Banksy, deve essere autenticata dal Pest Control Office. Molte opere che appaiono sui muri italiani sono “tributi” o imitazioni nel suo stile (stencil in bianco e nero con un elemento di colore o un messaggio sociale).

L’omaggio dello scugnizzo in Napoli-Cagliari

Durante la partita Napoli-Cagliari del 23 maggio 2025, la Curva B dello Stadio Diego Armando Maradona ha presentato una monumentale coreografia intitolata “Avanti scugnizzi”. Lo scugnizzo azzurro è ritratto nell’atto di “strappare” il tricolore a un altro bambino che indossa una maglia nerazzurra (simbolo dell’Inter). La coreografia è stata ampiamente descritta dai media e dai tifosi come un’opera d’arte urbana “stile Banksy” per il suo impatto visivo e il realismo dei soggetti.