Un murale di Banksy venduto con tutto l’edificio su cui è disegnato, una clinica del sesso

Un murale di Banksy che raffigura un uomo appeso alla finestra di una camera da letto mentre cerca di eludere il suo rivale in amore viene venduto all’asta insieme all’edificio su cui è stato dipinto. L’opera, intitolata “Well Hung Lover”, è stata dipinta nel 2006 sulla parete laterale di una clinica per la salute sessuale di Bristol, nel Regno Unito. Banksy, che è originario della città, ha dichiarato che all’epoca non era a conoscenza della coincidenza d’uso dell’edificio.

Il murale di Bansky sulle pareti della clinica del sesso

L’agente immobiliare Hollis Morgan metterà all’asta la proprietà – e quindi l’opera d’arte – con un nuovo contratto di locazione di 250 anni il prossimo anno. L’edificio georgiano, classificato di Grado II, si sviluppa su cinque piani e si trova vicino alla Cattedrale e all’Università di Bristol. Nel seminterrato si trova un nightclub. Hollis Morgan sta promuovendo la possibilità di convertire la proprietà in appartamenti per studenti.