Stupore a Washington, Melania Trump accompagnata da un robot per un evento: “È il mio primo ospite umanoide”

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Si sono girate tutte verso di lei, ammaliate non soltanto dalla sua presenza ma dal robot che le camminava di fianco. Questa la reazione dei 45 coniugi dei presidenti internazionali, tra cui Brigitte Macron, riuniti a Washington per l’evento tecnologico “Fostering the future together”, sulla tecnologia e l’evoluzione digitale. Ed è stata proprio la figura artificiale che camminava vicino alla moglie del presidente americano ad aprire le danze, con un breve discorso d’introduzione. «Sono la Figura 3, un umanoide costruito negli Stati Uniti d’America. Sono grato di far parte di questo movimento storico volto a dare ai bambini gli strumenti della tecnologia e dell’istruzione».

Poi, il robot ha dato il benvenuto ai partecipanti in 11 lingue diverse: inglese, bengalese, spagnolo, francese, portoghese, arabo, giapponese, ebraico, sloveno, ucraino e georgiano. Dopodiché, la first lady americana l’ha ringraziato per la sua presenza e scherzato un po’ sull’innovazione: «Posso affermare con certezza che lei è il mio primo ospite umanoide di fabbricazione americana alla Casa Bianca».

Melania Trump si presenta con un robot all’incontro con le first ladies di tutto il mondo

Figura 3, il robot che ha accompagnato Melania, è stato sviluppato dalla Startup robotica Figure Ai, con sede a Sunnyvale in California, a ottobre 2025. Secondo il sito web dell’azienda, questa innovazione di terza generazione è stata costruita per aiutare le persone nelle faccende domestiche, in particolare nel lavaggio dei panni, dei piatti e nella pulizia in generale. La moglie di Trump Melania Trump ha sfruttato l’evento per affermare che i sistemi umanoidi si trovano in una posizione unica e che possono insegnare ai bambini, oltre ad offrirgli uno «stile di vita più completo». Inoltre, i robot educatori possono offrire un accesso agli studi classici: per questo Melania ha chiesto ai presenti di immaginarsene uno chiamato Platone, intento a spiegare davanti a una classe di alunni, come farebbe un vero professore.