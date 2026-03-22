Sofia Goggia trionfa in SuperG, vittoria e coppa del mondo, poi scoppia in lacrime: “Ho avuto paura” (video)

Tricolore sul tetto del mondo

Sofia Goggia chiude in lacrime, lacrime di gioia, la stagione da protagonista assoluta. La 33enne bergamasca vince a Kvitfjell, si difende dagli attacchi di Alice Robinson e conquista la prima Coppa del Mondo di superG della carriera. Quinta sfera di cristallo per la fuoriclasse delle Fiamme Gialle, quattro in discesa e una in superG, che vola sulle nevi norvegesi e taglia il traguardo in 1’29″23, centrando tra le lacrime la 29esima vittoria in Coppa del Mondo (19 in discesa, 10 in superG).

Il pianto liberatorio finale di Sofia Goggia

“Sono molto felice, non è stata una stagione facile per me. Ho avuto dei momenti di forte pressione negli ultimi giorni, soprattutto nella mia testa. Ho avuto paura di non farcela o di commettere errori. Avevo dei dubbi, ma quando mi sono presentata al cancelletto mi sono ricordata delle mie qualità. Stava solo a me fare una bella gara, mi sono presa qualche rischio e vedere la luce verde al traguardo è stata una liberazione. Per essere una velocista completa bisogna avere sia la Coppa di discesa che quella di superG”, le dichiarazioni, ai microfoni di RaiSport, di Goggia, che succede nell’albo d’oro alla svizzera Lara Gut-Behrami e diventa la seconda italiana di sempre a vincere la classifica di specialità nel superG dopo Federica Brignone (2021-22). Tra maschile e femminile l’Italia ha trionfato quattro volte nella specialità: al femminile le già citate Goggia e Brignone, mentre tra gli uomini a sollevare la sfera di cristallo in superG sono stati Peter Runggaldier (1994-95) e Dominik Paris (2018-19).

Completano il podio di giornata la svizzera Corinne Suter, seconda a 0″32, e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, terza a 0″60. La neozelandese Alice Robinson, ultima avversaria aritmeticamente in gioco per la Coppa, non va oltre il 16esimo posto a 2″41. Buona prova per di Elena Curtoni, ottava a 1″38. Fuori dalla top ten Laura Pirovano, 13esima a 2″17, Asja Zenere, 15esima a 2″32, e Roberta Melesi, 23esima a 3″66.

Le congratulazioni del ministro Zangrillo: Sofia Goggia un esempio per i giovani