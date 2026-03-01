Sal Da Vinci trionfa a Sanremo ed è già tormentone: la classifica completa del Festival (video)

Sayf secondo

Sal Da Vinci ha vinto la 75ma edizione del Festival di Sanremo, come da pronostici – per l‘Intelligenza artificiale di Google era il vincitore pressoché sicuro – secondo si è piazzato Sayf, terza Ditonellapiaga. Con la canzone “Per sempre sì” il 56enne cantante napoletano conquista la definitiva consacrazione nel tempio della canzone italiana, dopo il successo in tempi recenti del tormentone “Rossetto e caffè”.

Sal Da Vinci e un inno al matrimonio che ha conquistato tutti

Sal Da Vinci ha saputo ben sfruttare l’occasione fornitagli da questo Sanremo dove ha portato una sana iniezione di nazional-pop e buoni sentimenti. Una canzone sul matrimonio che inizia così “È cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto. Poi diventato un re dal cuore innamorato. Tu una regina ora vestita in bianco sposa. Abbiamo sognato figli in una grande casa. E superato tutte le difficoltà perché un amore, non è amore per la vita, se non ha affrontato la più ripida salita” con tanto di citazione solenne del matrimonio in chiesa: “Io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te. Da qui sarà per sempre sì”.

Il tutto rischiava di risultare finto e terribilmente kitsch. Non a caso nei commenti relativi ai primi ascolti della canzone nelle settimane precedenti era stato usato il termine “matrimonio napoletano” usato un po’ a mo’ di presa in giro e un po’ in senso dispregiativo.

Brano kitsch? No, travolgente e nazional-popolare

Ma Sal Da Vinci è riuscito nell’impresa di renderlo piacevole e gradevole per tutti anche perché ha dalla sua parte la credibilità di una coppia che quest’anno festeggia 34 anni di matrimonio non tutto rose e fiori (“So bene che è una grande incognita il futuro. Ma insieme a te non mi spaventerà perché. Costruiremo tutto ma non alzeremo un muro. Litigare e far l’amore poi che male c’è”) e poi soprattutto quell’esplosione di gioia che risulta la sua interpretazione sul palco, più che meritevole della standing ovation tributata dal pubblico. Davvero travolgente rispetto alla versione originale e che risulta uno spot per il matrimonio.

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo conquistando persino la critica più snob

Insomma un Sal Da Vinci che ha convinto tutti, compreso Gino Castaldo di “Repubblica” che prima non gli risparmia una frecciatina definendo la sua canzone “una roba sulla carta da festival anni Cinquanta”.

Scrive Castaldo: “Sal Da Vinci, riuscito a essere la sorpresa del festival con la canzone più tradizionalista che si potesse immaginare, esageratamente tradizionale, un inno al ‘sì” matrimoniale (nessuna allusione al prossimo referendum, per carità…) come garanzia di amore eterno e indissolubile e lei di bianco vestita”.

Il critico di “Repubblica” e conduttore di Radio Due ha dovuto riconoscere che il cantante napoletano “in una irresistibile ascesa, con standing ovation e cori di ‘rossetto e caffè’, operazione simpatia e tutto quello che vorrete aggiungere, piace più o meno a tutti, e molti fanno finta di non capire che cos’è che sta cantando esattamente, perché alla fine non importa, e ha convinto pure i bookmakers”.

Un grande successo per Sal Da Vinci che sembra anche segnare la rivincita del matrimonio anche in tempi di amori difficili dove gli italiani si sposano sempre meno e divorziano alla prima difficoltà.

La classifica finale del Festival di Sanremo

1 Sal Da Vinci – Saremo io e te 2 Sayf – Tu mi piaci 3 Ditonellapiaga – Che fastidio! 4 Arisa – Magica favola 5 Fedez e Masini – Male necessario 6 Nayt – Prima che 7 Fulminacci – Stupida Fortuna 8 Ermal Meta – Stella Stellina 9 Serena Brancale – Qui con me 10 Tommaso Paradiso – I romantici 11 LDA e AKA 7even – Poesie clandestine 12 Luche’ – Labirinto 13 Bambole di pezza – Resta con me 14 Levante – Sei tu 15 J-Ax – Italia Starter Pack 16 Tredici Pietro – Uomo che cade 17 Samurai Jay – Ossessione 18 Raf – Ora e per sempre 19 Malika Ayane – Animali notturni 20 Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare 21 Maria Antonietta e Colombre – La felicita’ e basta 22 Michele Bravi – Prima o poi 23 Francesco Renga – Il meglio di me 24 Patty Pravo – Opera 25 Chiello – Ti penso sempre 26 Elettra Lamborghini – Voila’ 27 Dargen D’Amico – AI AI 28 Leo Gassmann – Naturale 29 Mara Sattei – Le cose che non sai di me 30 Eddie Brock – Avvoltoi.