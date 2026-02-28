Sal Da Vinci ha già vinto il Festival di Sanremo 2026: almeno secondo l’Intelligenza artificiale di Google

La previsione dell'AI

L’Intelligenza artificiale, evocata come autore occulto di molte canzoni di questo Festival di Sanremo, ma anche dell’edizione passata, viene particolarmente sollecitata in queste ore dagli utenti sul vincitore della 75ma edizione del festival della canzone italiana.

Abbiamo sperimentato anche noi l’Intelligenza artificiale, quella accessibile tramite Google, con una domanda specifica: “Se dovessi scommettere su una sola canzone, su chi punteresti come canzone vincitrice del festival di Sanremo 2026?”

La risposta dell’AI del motore di ricerca più potente della Rete è arrivata in un paio di secondi.

«Se dovessi puntare tutto su un unico nome per la vittoria finale di stasera, la scommessa più solida è Sal Da Vinci con il brano “Rossetto e caffè”». E qui l’Ai ha già fatto confusione. Perché la canzone in gara è “Per sempre sì” e non il successo più celebre del cantante napoletano.

Ecco perché Sal Da Vinci è il favorito numero uno per l’Ai

Poi, prosegue la sua disamina, articolandola su tre fronti.

Successo virale: La canzone è già un fenomeno su TikTok e nelle classifiche streaming, arrivando all’Ariston con una popolarità enorme.

Classifiche parziali: È rimasto stabilmente in cima alle preferenze delle prime serate.

Versatilità: Intercetta sia il voto del pubblico a casa che il gradimento delle radio, elementi chiave per il sistema di voto del 2026.

«Ovviamente – prosegue l’Ai riservandosi un’uscita di sicurezza – occhio alla sorpresa: il duetto Fedez & Marco Masini (“Male necessario”) è l’unico vero contendente in grado di ribaltare il pronostico all’ultimo secondo. Ma se vuoi un solo nome – conclude Google – vai su Sal Da Vinci.»

Ma non è solo l’Intelligenza artificiale di Google a puntare forte sulla vittoria del cantante napoletano. Anche sulle interazioni social Sai da Vinci ne è esce vincente.

Per Human Data occhio all’underdog Sayf

Per il Sanremo Human Index della quarta serata, è proprio l’interprete di “Per sempre sì” a conquistare il Festival con il 6,74%, imponendosi come il più apprezzato dal pubblico digitale. È quanto emerge dalla quarta serata del Festival di Sanremo analizzata in esclusiva per Adnkronos dA Human Data, l’innovativa piattaforma di social listening AI driven leader in Italia.

Subito dietro Sal da Vinci, la coppia Fedez & Masini (6,26%), tra i protagonisti più solidi della classifica, mentre Sayf si conferma il vero underdog di questa edizione (5,92%), capace di sorprendere e catalizzare attenzione. Completano il gruppo di testa Arisa (5,68%) e Ditonellapiaga (5,67%), in una classifica piuttosto compatta.

Seguono Samurai Jay (5,47%), Serena Brancale (5,32%), Nayt (3,95%), LDA & Aka7even (3,94%), Fulminacci (3,93%) Luchè (3,92%), Tommaso Paradiso (3,70%), Elettra Lamborghini (3,38%), Ermal Meta (3,30%), Tredici Pietro (3,16%), J‑Ax (3,14%), Bambole di Pezza (2,90%), Levante (2,38%), Dargen D’Amico (2,18%), Chiello (2,09%), Michele Bravi (2,02%), Enrico Nigiotti (2,01%), Malika Ayane (1,96%), Raf (1,83%), Mara Sattei (1,73%), Leo Gassmann (1,63%), Eddie Brock (1,60%), Francesco Renga (1,60%), Maria Antonietta & Colombre (1,46%), ultima Patty Pravo (1,11%).