Rush finale per il sì: centrodestra pancia a terra tra eventi, gazebo e treni speciali. FdI il 19 a Roma con Arianna Meloni

Il countdown

È scattato il rush finale del fronte del sì in vista del referendum sulla giustizia che sta incendiando il dibattito politico. Il centrodestra punta su singole e massicce iniziative di partito coordinate in tutta Italia. Dopo la grande kermesse al teatro Parenti di Milano con l’intervento della premier Giorgia Meloni (“abbiate il coraggio di cambiare”) l’appuntamento principale di Fratelli d’Italia è previsto per giovedì 19 marzo nella Capitale, al Palazzo dei Congressi dell’Eur. A introdurre l’evento “Roma per il sì” sarà Arianna Meloni, capo segreteria politica e responsabile adesioni di via della Scrofa.

Rush finale per il Sì, FdI il 19 a Roma con Arianna Meloni

Tra i relatori il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il presidente del Comitato Sì Riforma, Nicolò Zanon, l’ex presidente della Camera penale di Roma, Cesare Placanica, la presidente dell’Antimafia, Chiara Colosimo e l’ex pm di Mani Pulite Antonio Di Pietro. Previsti i saluti del governatore del Lazio, Francesco Rocca, del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli e del presidente FdI Lazio, Paolo Trancassini. Non ci sarà la premier, impegnata al Consiglio europeo convocato a Bruxelles per il punto sugli sviluppo della crisi in Medio Oriente.

Forza Italia corre sui binari con le Frecce per il Sì

Per questo fine settimana in calendario due iniziative promosse da Forza Italia e Lega. Quella ideata dagli azzurri, le ‘Frecce per il sì’, corre sui binari delle principali stazioni italiane. I treni partiranno dal Nord e dal Centro-Sud, con a bordo esponenti del movimento, amministratori e sostenitori della campagna referendaria. Si tratta di una “due giorni’. Il 13 marzo i convogli si muoveranno da Torino, Bologna e Venezia-Verona, destinazione Milano dove, nella Sala Reale della stazione centrale, si terrà una conferenza stampa per sostenere le ragioni de sì. Sabato 14 marzo si replica con partenza da Firenze e Napoli, e arrivo a Roma Tiburtina per un incontro con la stampa, intorno a mezzogiorno, nella sala Conferenze Rfi dove è atteso il vicepremier Antonio Tajani. Giorgio Mulè, coordinatore della campagna sulla separazione delle carriere è da oggi fino a domenica nella sua Sicilia tra Catania, Ragusa, Palermo e Sciacca.

La Lega organizza 1500 gazebo in 1500 piazze

Per il week end Matteo Salvini ha annunciato sui social una grande mobilitazione sul territorio: 1500 gazebo della Lega saranno allestiti in 1500 piazze in tutta Italia. ”Passa a trovarci: cerca il gazebo più vicino a te, saremo tantissimi”, assicura il ministro dei Trasporti. Che sarà sabato mattina al gazebo di ponte Milvio nella Capitale. Sempre sabato a partire dalle 10.30, si terrà in piazza Santi Apostoli a Roma, la manifestazione per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere, promossa dal “Comitato Camere Penali per il Sì” dell’Unione delle Camere Penali Italiane. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, sarà sabato a Napoli, il 18 a Genova e il 19 in Calabria, per tirare la volata finale al sì. Antonio De Poli, segretario dell’Udc, sarà protagonista di un tour a Padova e provincia mercoledì e giovedì prossimi.