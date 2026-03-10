Referendum sulla Giustizia: Ugl scende in piazza a Roma per il “Sì”

Gazebo informativi

Prosegue la mobilitazione di UGL Roma a sostegno del Sì al prossimo referendum costituzionale. Questa mattina si è svolto il secondo gazebo informativo organizzato dal sindacato in Via Cola di Rienzo, punto di incontro con cittadini e lavoratori per illustrare i contenuti della riforma e le ragioni della campagna referendaria.

Durante l’iniziativa, dirigenti e delegati di UGL Roma hanno distribuito materiale informativo e raccolto il confronto con i cittadini, in un clima di partecipazione e dialogo. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza sui temi istituzionali e favorire una partecipazione ampia e informata al voto.

«Il nostro impegno – dichiara il Segretario di UGL Roma, Ermenegildo Rossi – è quello di portare la discussione sui territori, tra le persone, nei quartieri della città. Il referendum rappresenta un passaggio importante per il futuro delle istituzioni e riteniamo fondamentale che i cittadini possano conoscere nel merito i contenuti della riforma e le ragioni del Sì».

«Con questo secondo gazebo – aggiunge Francesco Paolo Capone, Segretario Generale Ugl – continuiamo un percorso di informazione e confronto diretto. La UGL vuole essere presente tra i lavoratori e i cittadini, ascoltando le loro istanze e contribuendo a un dibattito serio e responsabile su una scelta che riguarda l’intero Paese».

L’iniziativa di via Cola di Rienzo, che ha visto la gradita partecipazione dell’on. Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, dell’on. Gianni Sammarco, di Cristina De Simone, Consigliere municipale, Fabio Schiuma Dirigente nazionale Fratelli d’Italia, rientra nel calendario di appuntamenti che UGL Roma organizzerà nelle prossime settimane in diversi quartieri della Capitale, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione civica e sostenere la campagna per il Sì al referendum costituzionale.