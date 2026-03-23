Referendum all’ultima scheda: negli exit poll avanti il No

Il verdetto a urne chiuse

Le urne hanno chiuso alle 15 di lunedì e i giochi sono fatti: dal primo exit poll sul referendum relativo alla riforma della Giustizia è in avanti il Sì Referendum all’ultima scheda: nei primi istant poll di Opinio Rai il No è avanti di circa due punti, Swg su La7 dà una forchetta di +1/+2 per il No, Tecne Mediaset +1,5 NO. Youtrend +2 il No per Sky ma sarà instant poll e non exit.

Il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai sul referendum costituzionale accredita infatti il Sì tra il 47 e il 51% e il No tra il 49 e il 53%. La copertura del campione è dell’83%.

Per il primo exit poll realizzato da Mediaset, il No si assesterebbe fra il 49 e il 53 per cento ed il Sì fra il 47 ed il 51 per cento. Per il primo istant poll realizzato da Swg per La7, con un copertura del 79 per cento del campione, al referendum confermativo sulla riforma della giustizia, il No si asseterebbe fra il 49 e il 53 per cento e il Sì fra il 47 ed il 51 per cento.

Maratona Mentana: su La7 appuntamento immancabile

Dalle ore 14.15 su La7, Enrico Mentana guiderà uno speciale del TgLa7 con una lunga no stop dedicata ai risultati del referendum, con ospiti in studio e in collegamento. A partire dalle ore 15 saranno diffusi gli Instant Poll, seguiti da un monitoraggio continuo dello scrutinio, con proiezioni, analisi e commenti fino alla comunicazione del risultato definitivo

A partire dalle 15 sono su Skytg24 attesi i primi instant poll a cura di Youtrend, con Ambra Orengo, che illustrerà in tempo reale l’andamento del voto tra dati storici, affluenza e risultat

Su RaiNews24, sempre lunedì 23 marzo, alle 14.45 andrà in onda uno Speciale Referendum condotto da Sara Mariani, con Francesca Biagiotti, e alle 18 condotto da Giancarlo Usai. Collegamenti in diretta e, tra gli ospiti, direttori di giornali e Livio Gigliuto. Alle 18, stesso schema, ma conduzione di Giancarlo Usai. Su RaiNews.it sarà possibile seguire i risultati in tempo reale, lo streaming delle dirette e degli specia

Exit poll sul referendum: la nuova diretta su Youtube

La Direzione Approfondimento della Rai tiene a battesimo oggi il primo programma informativo nativo digitale, che andrà in onda in diretta su RaiPlay e, in simultanea, anche su YouTube. Si parte oggi, dalle 16 alle 18, con exit poll e proiezioni del referendum costituzionale, all’interno della nuova edizione programma “Linea di Confine Digital” condotto da Antonino Monteleone. Il progetto, si legge, “rappresenta un’iniziativa sperimentale e un passo strategico nell’evoluzione dell’offerta editoriale dell’approfondimento informativo del Servizio Pubblico, sempre più orientata verso un modello multipiattaforma capace di raggiungere pubblici diversificati e, in particolare, le generazioni più giovani”.

Corsini annuncia la diretta sugli istant poll del referendum su youtube

Il programma individuato per questa sperimentazione è appunto “Linea di Confine Digital”: un format, già testato nella seconda serata di Rai 2 e che ora esplorerà nuovi linguaggi e modalità di racconto in linea con le dinamiche di fruizione e engagement proprie dell’ecosistema digitale. “L’iniziativa si inserisce pienamente nel solco tracciato dal Contratto di Servizio, che incoraggia la Rai a sviluppare un’offerta informativa sempre più accessibile, inclusiva e dinamica, valorizzando le opportunità offerte dalle piattaforme digitali. In questo contesto, YouTube rappresenta in particolare una delle più importanti piattaforme in cui si sviluppa il consumo di contenuti informativi, rendendo fondamentale la presenza del Servizio Pubblico anche su tale canale” aggiune la nota.

“Questo progetto – afferma il direttore di Rai Approfondimento, Paolo Corsini – rappresenta una naturale evoluzione del nostro modo di fare servizio pubblico. La scelta di Linea di Confine Digital per questa sperimentazione ci consente di portare l’approfondimento informativo in diretta anche sulle piattaforme digitali, impiegando nuovi linguaggi e intercettando un pubblico sempre più ampio. È un percorso di innovazione che vogliamo affrontare senza rinunciare alla qualità e all’autorevolezza che contraddistinguono la Rai. L’obiettivo è rafforzare la nostra presenza nei contesti digitali dove oggi si forma una parte sempre più rilevante dell’opinione pubblica, soprattutto tra i più giovani”.