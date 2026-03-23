Referendum 2026, le prime proiezioni danno il No oltre il 54%. Malan: “Niente da rimproverarci”

Affluenza al 58,9%

La prima proiezione diffusa dalla Rai ed elaborati dal consorzio Opinio, In base ai primi dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale, quando sono state scrutinate 15.941 sezioni su 61.533, l’affluenza al voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia è al 58,51%.

In base al 37% del campione scrutinato il No supera il 54%

La prima proiezione di Tecnè per Quarta Repubblica attesta il No avanti al 53,2% ed il SI’ al 46,8%. La copertura del campione è del 29%. . Il campione non contiene il voto degli italiani all’estero.

È del 58,90% l’affluenza per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, secondo quanto riferito sul sito del Viminale, quando mancano pochissime sezioni.

Malan: “Non abbiamo niente da rimproverarci”

“Noi non abbiamo nulla da rimproverarci, abbiamo mantenuto un impegno con gli elettori. Avevamo un programma dove c’era questo, c’è stata una campagna pesante dove sono state attribuite cose che non esistevano”, Lo afferma Lucio Malan, capogruppo di Fdi al Senato a Quarta Repubblica, commentando i dati che danno il no in vantaggio.

I primi exit poll del referendum sulla giustizia danno “segno di un Paese spaccato a metà, di una consultazione schiettamente politica”, ha detto in diretta al Tg1 Gian Domenico Caiazza, presidente del comitato “Sì Separa”oggi alla sede della Fondazione Einaudi a Roma. “La natura dello scontro – ha continuato – è stata molto lontana dal contenuto del quesito referendario”.

Il clima al comitato civile per il no all’auditorium Frentani, inizialmente improntato alla prudenza, sta riscaldandosi. I dati ufficiali parlano su 12.536 su 61.533 parlano del 54,36% per il no contro il 45,64% per il sì.