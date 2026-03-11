Quel convegno per il Sì non s’ha da fare: devastato il circolo Meazza a Milano

A Quarto Oggiaro

Fidanza: "Siamo al fianco dei gestori colpiti per la sola “colpa” di aver aperto le proprie porte al Comitato Sì Riforma e a Fratelli d’Italia”

Vetri spaccati, soldi della cassa rubati, con altri oggetti e un computer. Cinquemila euro di danni e la firma con una scritta sul tavolo: “Fascista“. Il Circolo Culturale Meazza di Quarto Oggiaro, dove opera dal 1967, Ambrogino d’Oro nel 2022 per meriti sociali, è stato vandalizzato solo perché ha deciso di ospitare una serata sulle ‘Ragioni del sì’ al referendum sulla giustizia.

Il circolo, raccontano la consigliera regionale Chiara Valcepina e il consigliere comunale Francesco Rocca, che questa sera parleranno al convegno al Circolo Meazza, aveva esposto la locandina “Referendum Giustizia: le ragioni del sì”, per un incontro che avverrà questa sera alle 18.30 con esponenti di Fratelli d’Italia e avvocati.

Fidanza: non ci faremo intimidire

Per il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo Carlo Fidanza,“il vile e violento assalto di questa notte al Circolo Meazza conferma una volta ancora il clima di odio e intolleranza fomentato dai soliti cattivi maestri della cosiddetta “sinistra istituzionale”. “Colpire una sede pubblica e apolitica, che in passato ha ospitato anche eventi di esponenti di sinistra e che da quasi sessant’anni si spende in ambito sociale e ricreativo in un contesto difficile, è un atto vergognoso che merita la netta e immediata condanna di tutte le forze politiche. Siamo al fianco dei gestori colpiti per la sola “colpa” di aver aperto le proprie porte al Comitato Sì Riforma e a Fratelli d’Italia”.

“Auspico che le forze dell’ordine facciano rapidamente piena luce sull’accaduto individuando i responsabili – dice Valcepina – Voglio credere che non si tratti di un atto intimidatorio né che vi sia alcun collegamento con l’incontro pubblico sul referendum previsto per questa sera”.

Sala e il centrosinistra condanneranno?

“Guarda caso – denuncia il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato – questo vigliacco gesto è accaduto dove questa sera si terra’ un incontro sulle ragioni del Si’ al Referendum della Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo. Il Centrosinistra e il Sindaco, questa volta, condanneranno e prenderanno le dovute distanze da questi gesti d’odio che appartengono ad altri tempi? Staremo a vedere”.

“Preoccupazione” viene espressa da Fabio Raimondo, deputato di Fratelli d’Italia. “Un luogo che da decenni svolge attività sociale in un quartiere difficile, e che ha ospitato iniziative di ogni colore politico, è un gesto vigliacco che deve essere condannato senza ambiguità. L’incontro con avvocati ed esponenti di Fratelli d’Italia si terra’ comunque questa sera alle 18.30 perché la libertà di esprimere le proprie idee non si piega all’odio e alla violenza. Questi vigliacchi non ci fanno paura”, ha concluso.