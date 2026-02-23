Dazi, Fidanza: «Bene la sospensione del voto al Parlamento europeo: serve chiarezza»

Gli scenari possibili

«In questo momento c’è una situazione non sufficientemente chiara. Quindi, anche per noi, la cosa migliore è congelare momentaneamente questa decisione, in attesa di capire meglio quali sono i provvedimenti realmente in campo da parte dell’amministrazione americana». Lo ha dichiarato il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, sui dazi, incontrando la stampa a margine dell’evento, “Protecting european agri-food standards” organizzato da Ecr al Parlamento europeo.

Il Parlamento Ue sospende l’iter dell’accordo sui dazi tra Ue e Usa

L’iter legislativo per l’implementazione dell’accordo commerciale tra Ue e Usa è stato sospeso dai relatori della Commissione per il commercio internazionale (Inta) del Parlamento europeo alla luce dell’incertezza generata dalla sentenza della Corte Suprema americana sui dazi imposti da Trump e dalle successive mosse del presidente Usa, con l’emanazione di nuovi dazi globali al 15%. Fidanza ha ricordato che «non siamo stati d’accordo quando questa decisione sembrava avere un sapore ideologico contro l’amministrazione americana, ma ora c’è una situazione non chiara e quindi anche per noi è la cosa migliore congelare questa decisione in attesa di capire meglio quali sono i provvedimenti realmente in campo da parte dell’amministrazione americana».

Fidanza: «Scelta migliore: ora non c’è abbastanza chiarezza»

«La posizione europea deve essere una posizione comune, unitaria, a difesa di un accordo che è in vigore e che ha consentito anche all’Italia di avere dei buoni risultati dal punto di vista dell’export negli Stati Uniti, che quindi dobbiamo cercare di preservare il più possibile», ha aggiunto Fidanza, sottolineando che «oggi è un momento importante al Parlamento europeo, per ribadire la necessità di rafforzare i controlli sui prodotti che entrano nel mercato europeo: prodotti che molto spesso non rispettano gli standard sanitari, sociali e ambientali che vengono imposti ai nostri produttori».

«Per questo motivo, è importante rafforzare il sistema doganale con un ruolo da protagonista anche dell’Italia e rafforzare le normative, rafforzare quindi il sistema dei controlli, senza i quali non è possibile garantire la reciprocità, un valore fondamentale per difendere la nostra agricoltura nel mondo», ha concluso il capodelegazione di FdI.