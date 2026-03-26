Nuovo film sul “Signore degli anelli”: Peter Jackson torna alla ribalta con i capitoli del libro mai affrontati

Ennesimo sequel

C’è una nuova grande notizia che attende i fan de “Il Signore degli anelli”, la saga di libri di J.R.R Tolkien che con il passare del tempo è arrivata anche sui grandi schermi del cinema. Il regista Peter Jackson ha annunciato, in un video diffuso sui canali social di Warner Bros, che tra un po’ verrà prodotto un altro sequel. Per ora si conosce soltanto il nome del nuovo film, che si intitolerà “Il Signore degli anelli: ombre del passato”. Sarà scritto dal celebre conduttore televisivo del Late Show Stephen Colbert, con l’aiuto del figlio Peter McGee, che si occuperà dello sviluppo e del co-sceneggiato. Al progetto parteciperà anche un’altra importante co-autrice della saga, Philippa Boyens.

Uscirà la nuova saga del “Signore degli anelli” al cinema: il nuovo annuncio del regista Peter Jackson

Il nuovo capitolo dell’universo fantastico, sorto dai romanzi di J.R.R. Tolkien, trae ispirazione, come ha spiegato Colbert, dagli inizi del volume “La Compagnia dell’Anello”. Nello specifico, dalla terza all’ottava sezione, che non sono state incluse nell’adattamento di Jackson del 2001. Lo scopo principale è quello di dare vita a un racconto autoconclusivo, che si innesti elegantemente nell’universo esistente, oltre che capace di restare comunque fedele sia ai brani letterari originali che alla continuità visiva costituita dai film diretti da Jackson.