Montaruli smentisce Schlein sui tagli inesistenti alla Polizia locale: “Il governo ha superato i vincoli di spesa”

Elly disattenta

“Il governo Meloni sulla Polizia locale sta facendo un lavoro straordinario, addirittura superando alcuni vincoli di spesa». A dirlo in una nota è la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, sottolineando che l’esecutivo «con il decreto sicurezza interviene, per esempio, sui limiti al salario accessorio e sulla spendibilità del gettito dell’imposta di soggiorno proprio per finanziare la Locale, venendo incontro a una richiesta proprio dei Comuni che, si ricorda, hanno competenza sulle risorse per tale Polizia. Quella toccata dal decreto sicurezza, peraltro, non rientra nel calcolo dei parametri di sostenibilità finanziaria, liberando così margini operativi ancora più importanti per gli enti locali».

Poi ha proseguito sferzando la segretaria del Pd, che in una nota aveva parlato del pessimo lavoro del governo, senza prendere in considerazioni i dati reali: «Ritrovarci Elly Schlein che proprio oggi prova a fare polemica sulla polizia locale è sintomo dell’evidente disperazione del Pd sul tema, dovuta al fatto che in questi mesi il governo e le forze di maggioranza stanno facendo quello che nessuno in questi quarant’anni ha mai fatto per il Corpo». E infatti la leader dem si era espressa in modo del tutto incomprensibile, divagando nel merito: «I sindaci fronteggiano dei tagli che riducono i servizi ai cittadini. Il fondo sociale non è aumentato in questi anni, aumentati invece sono i bisogni: meno scuola, meno cultura, meno soldi anche per la polizia municipale».

Montaruli stende Schlein sui tagli inesistenti alla Polizia locale

Dopo aver smentito Elly sui tagli inesistenti agli agenti locali, Montaruli ha proseguito il discorso, senza dimenticare che «in questi giorni stiamo esaminando gli emendamenti sul testo di legge delega di riforma della polizia locale, una riforma che finalmente si fa. Tutti invece ricordiamo la farsa sotto il ministro Lamorgese, accaduta nella scorsa legislatura, che aveva alimentato un’aspettativa a cui il Pd, per primo, non era riuscito a dar seguito». A quanto pare i cambiamenti ci sono eccome rispetto alla precedente legislatura, ma evidentemente i progressisti hanno i ricordi sfocati. La deputata di FdI ha concluso l’informativa con una stoccata definitiva verso Schlein: «Non sapendo cosa dire davanti all’attivismo del governo e della maggioranza sul tema, la leader del Pd è costretta a inventarsi una polemica, ma la polizia locale sa quanto stiamo facendo e quanto ancora faremo per loro e per i cittadini».