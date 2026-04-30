Edicola ABBONATI

Ciao

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Ancora odio su Kirk negli Usa: studente armato di forbici aggredisce e minaccia gli attivisti di destra all’università
Foto: X / TP Usa (28/4/2026)

Il video

Ancora odio su Kirk negli Usa: studente armato di forbici aggredisce e minaccia gli attivisti di destra all’università

Esteri - di Gabriele Caramelli - 30 Aprile 2026 alle 18:11

+ Seguici su Google Discover

Uno studente dell’Ohio ha chiamato i membri di Turning Point “gorgogliatori dal collo”, dopo aver vandalizzato una cabina degli attivisti conservatori all’interno dell’università. Il termine utilizzato è una derisione apparente verso Charlie Kirk, come spiega il New York post, che è stato ucciso il 10 settembre 2025 con un colpo d’arma da fuoco alla gola. Il video dell’aggressione è stato pubblicato su X da un rappresentante universitario.

Prima di procedere alla distruzione dell’avamposto dei ragazzi di destra, il giovane ha tirato fuori un paio di forbici con cui ha iniziato a bucare i palloncini rossi, bianchi e blu attaccati al tavolo delle conferenze all’aperto. L’accaduto ha suscitato grande scalpore sul social di Elon Musk, tanto che un utente ha scritto: «È davvero un peccato che queste persone si crogiolino nel loro odio verso se stesse e vogliano infliggerlo agli altri». Un altro account, invece, ha descritto l’aggressore come uno «zombie liberal-indottrinato».

Ancora odio su Charlie  Kirk negli Usa: studente aggredisce e minaccia gli attivisti di destra

Al momento, non si conosce l’identità dell’odiatore che si è scagliato contro i ragazzi di destra, ma un portavoce dell’università ha affermato di essere a conoscenza dell’accaduto e di aver contattato la direzione. Poi ha annunciato che «il nostro dipartimento di Polizia sta esaminando la questione». Una ragazza, dopo aver notato gli intenti del giovane, ha cercato di togliere i palloncini dal tavolo per evitare che continuasse a farli scoppiare. Nessuno dei ragazzi di destra ha reagito alle provocazioni dell’aggressore, filmando semplicemente l’accaduto.

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Gabriele Caramelli - 30 Aprile 2026

Ultima notizia