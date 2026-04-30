Ancora odio su Kirk negli Usa: studente armato di forbici aggredisce e minaccia gli attivisti di destra all’università

Foto: X / TP Usa (28/4/2026)

Il video

Uno studente dell’Ohio ha chiamato i membri di Turning Point “gorgogliatori dal collo”, dopo aver vandalizzato una cabina degli attivisti conservatori all’interno dell’università. Il termine utilizzato è una derisione apparente verso Charlie Kirk, come spiega il New York post, che è stato ucciso il 10 settembre 2025 con un colpo d’arma da fuoco alla gola. Il video dell’aggressione è stato pubblicato su X da un rappresentante universitario.

Prima di procedere alla distruzione dell’avamposto dei ragazzi di destra, il giovane ha tirato fuori un paio di forbici con cui ha iniziato a bucare i palloncini rossi, bianchi e blu attaccati al tavolo delle conferenze all’aperto. L’accaduto ha suscitato grande scalpore sul social di Elon Musk, tanto che un utente ha scritto: «È davvero un peccato che queste persone si crogiolino nel loro odio verso se stesse e vogliano infliggerlo agli altri». Un altro account, invece, ha descritto l’aggressore come uno «zombie liberal-indottrinato».

UNHINGED: An angry Kent State University student approached @tpusastudents with a pair of scissors during their campus tabling event, popped at least a dozen balloons, mocked Charlie Kirk’s assassination, called the students “neck gushers,” and told them to “go f*** yourselves.”… pic.twitter.com/BJxzEyTdLi — FRONTLINES TPUSA (@FrontlinesTPUSA) April 28, 2026

Ancora odio su Charlie Kirk negli Usa: studente aggredisce e minaccia gli attivisti di destra

Al momento, non si conosce l’identità dell’odiatore che si è scagliato contro i ragazzi di destra, ma un portavoce dell’università ha affermato di essere a conoscenza dell’accaduto e di aver contattato la direzione. Poi ha annunciato che «il nostro dipartimento di Polizia sta esaminando la questione». Una ragazza, dopo aver notato gli intenti del giovane, ha cercato di togliere i palloncini dal tavolo per evitare che continuasse a farli scoppiare. Nessuno dei ragazzi di destra ha reagito alle provocazioni dell’aggressore, filmando semplicemente l’accaduto.