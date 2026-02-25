Dl sicurezza, Montaruli smentisce la sinistra: “L’entrata in vigore rafforza le risorse per la Polizia locale”

L'applicazione e i fondi

«Con l’entrata in vigore del decreto Sicurezza, il governo Meloni dà seguito alla promessa di rafforzare le risorse per la polizia locale, mettendo a disposizione quanto necessario per accompagnare la riforma, attualmente al vaglio della Commissione Affari Costituzionali». Queste le parole della deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, che in una nota ha ricordato l’importanza dell’implementazione di un decreto che garantisca un rafforzamento dell’ordine pubblico in Italia. In questo modo, «uniamo e implementiamo le risorse dando forza e concretezza a quanto stiamo facendo per la Polizia Locale, andando a mettere mano ad una riforma attesa da troppo tempo». E ancora: «Con questo decreto legge del governo, con il disegno di legge delega e con il deposito degli emendamenti già effettuato al provvedimento, continuiamo un percorso che riconosce il grande lavoro degli agenti e il loro ruolo nel contribuire alla sicurezza e alle indagini».

Dl sicurezza, Montaruli smentisce le critiche dei gufi contro il centrodestra

Ribadire l’impegno dell’esecutivo verso la sicurezza è l’obiettivo principale di Montaruli, che ha tenuto a precisare come «nei 48 milioni, richiamati e prorogati nel decreto-legge appena pubblicato», ci siano «le risorse per dare attuazione all’incremento di tutele in termini assistenziali e previdenziali che la riforma del governo, anche alla luce degli emendamenti di maggioranza, sta portando ad approvazione». Poi ha sferzato tutti gli scettici del decreto sicurezza che, come ha sempre sostenuto la maggioranza, serve proprio per implementare misure utili per il personale: «Insomma, sono smentiti coloro che in questi mesi hanno sostenuto il teorema per il quale il centrodestra sta togliendo risorse alla polizia locale per non dar seguito all’impegno di una riforma». In conclusione, il dado è tratto e la modifica «è avviata, oggi ne abbiamo ulteriore prova, e continueremo con le associazioni della Polizia locale questo percorso necessario per gli agenti ma anche per i cittadini».