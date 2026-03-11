Milano, quarto incidente di fila su un tram: fuoco e panico tra i passeggeri. Sardone: “Prezzi doppi, sicurezza minima”

Panico in città

Quattro incidenti in cinque giorni. E qualcuno inizia a chiedersi se sia tutto frutto di coincidenze. Sta di fatto che un tram della linea 27 di Milano ha preso fuoco questa mattina in via Marco Bruto, con qualche passeggero a bordo. L’incidente è avvenuto attorno alle 9 in zona Mecenate-Forlanini. Secondo le prime ricostruzioni, un cavo dell’alta tensione si è tranciato, cadendo sul tetto del tram. L’impatto ha causato una piccola fessura nella struttura metallica e ha innescato un principio d’incendio.

Il conducente ha fermato immediatamente il mezzo e tutti i passeggeri sono scesi in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e il veicolo. Successivamente un mezzo dell’Atm ha provveduto al trasferimento del tram incidentato.

È il quarto incidente su un tram a Milano

Si tratta del quarto incidente che coinvolge un tram a Milano nel giro di pochi giorni. Il 27 febbraio scorso, un mezzo della linea 9 ha deragliato in viale Vittorio Veneto, causando la morte di due persone e una cinquantina di feriti.

Il 7 marzo, invece, un mezzo della linea 12, rientrando in deposito senza passeggeri, è uscito dalle rotaie vicino alla stazione Centrale per via di un bullone sul binario. Infine, due giorni fa, un tram della linea 15 è uscito dai binari a Rozzano, in provincia di Milano senza causare feriti. “Ora basta: siamo al quarto incidente in 10 giorni sui tram di Milano. L’ultimo episodio stamattina, quando un cavo dell’alta tensione sarebbe caduto provocando un incendio a bordo, in zona Forlanini.

“Cosa deve accadere ancora prima che il Comune intervenga ordinando controlli a tappeto e ascoltando le sigle sindacali? Sala non giochi con la pelle dei milanesi”, dice in una nota Silvia Sardone, vice segretario Lega e consigliere comunale. “La mobilità targata Pd fa paura… in tutti i sensi: dopo aver più che raddoppiato il prezzo del biglietto e tagliato centinaia di corse – prosegue – ci mancavano solo deragliamenti e fiamme. E’ evidente che ci siano dei problemi sulla rete tranviaria: macchinisti e passeggeri meritano delle risposte urgenti e chiare. Non ci si può affidare al fato”.