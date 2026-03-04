Mantovano: “Nessuna richiesta di uso della basi militari da Trump”. Crosetto a Dubai? “La sua operatività non è mai venuta meno”

“La principale sfida del 2026 è rendere ancora più adeguate le capacità di difesa e risposta a crisi sempre più sfaccettate”. Così il sottosegretario della presidenza del consiglio Alfredo Mantovano alla presentazione della relazione annuale dell’Intelligence. Un intervento a 360 gradi sui temi caldi dell’attualità. Con lo sguardo rivolto all’escalation della crisi mediorientale dopo l’attacco di Israele e Usa all’Iran e la pesante rappresagli di Teheran. Una situazione in continua evoluzione che apre nuovi scenari ed emergenze.

Mantovano: siamo al lavoro per superare modelli anacronistici

“Stiamo lavorando con soluzioni concrete per superare modelli attuali anacronistici per affrontare inedite minacce. È necessario un salto culturale. La governance è allo stato troppo frammentata, con duplicazioni e sovrapposizioni”. Serve – ha spiegato il sottosegretario – “elevare la capacità di rispondere in modo coordinato alle crisi che assumono una rilevanza sistemica. Un attacco hacker su larga scala rende indisponibile una considerevole quantità di servizi vitali per la popolazione. E non è affrontabile in modo solitario dalle singole amministrazioni”.

Lavoro costante sugli italiani nell’area del Golfo

Sull’emergenza degli italiani bloccati nell’area del Golfo e la sicurezza energetica, oggetto di un nuovo vertice a Palazzo Chigi presieduto dalla premier Meloni, Mantovano ha riferito di un’intensa attività organizzazione e lavoro diplomatico. “Per affrontare, sul piano europeo e delle alleanze, le crisi in atto e circoscrivere gli effetti anche dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici”.

Crosetto, “i servizi non monitorano i viaggi privati dei ministri”

Acqua sul fuoco delle polemiche e delle strumentalizzazione delle opposizioni sul ‘caso Crosetto’. “Il ministro Crosetto ha detto due giorni fa in un’aula del Parlamento che aveva necessità di concedersi qualche giorno di ferie con la famiglia. Per questo ha usato un volo commerciale per andare a Dubai. Le agenzie di intelligence – chiarisce Mantovano – non monitorano i viaggi privati dei ministri. La legge 124 vieta l’attività di controllo su una serie di persone tra cui esponenti politici. Quello che importa è che l’operatività del ministro non è mai venuta meno”.

Nessuna richiesta di uso delle basi militari dagli Usa

Sul possibile utilizzo di basi militari in Italia dagli Usa ha confermato alla stampa che non c’è stata richiesta in tal senso dalla Casa Bianca “mentre stiamo valutando invece la richiesta di mezzi difensivi da paesi del Golfo”. Iniziative che – ha sottolineato di fronte alle polemiche ‘preventive’ delle opposizioni – saranno prese “nel pieno rispetto del rapporto con il Parlamento”.

Non enfatizzare i falsi allarmi frutto di azione di probabili squilibrati