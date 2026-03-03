L’Iran alza il tiro: colpita l’ambasciata Usa in Arabia Saudita. Trump: presto risponderemo

Attacco nella notte

L’ambasciata degli Stati uniti a Riad è stata colpita da due droni, secondo una prima valutazione del ministero della Difesa saudita. Le autorità hanno riferito di un “incendio limitato e danni materiali minori” all’edificio.

L’edificio dell’ambasciata è stato colpito da un incendio limitato. Le autorità diplomatiche Usa a Riad hanno emesso un avviso di sicurezza invitando i cittadini americani nel Regno a restare al riparo e a evitare l’area della sede diplomatica, estendendo la raccomandazione alle città di Jeddah, Riyadh e Dhahran.

Washington ha inoltre limitato i viaggi non essenziali verso installazioni militari nella regione. L’episodio si inserisce nell’escalation regionale seguita agli attacchi congiunti di Stati uniti e Israele contro l’Iran iniziati sabato e alle successive ritorsioni iraniane contro basi e interessi americani e israeliani nel Golfo. Secondo fonti ufficiali citate dai media, la maggior parte dei missili e droni iraniani lanciati contro gli Stati del Golfo è stata intercettata.

Droni iraniani anche sulla base Usa in Iraq

Droni iraniani avrebbero colpito anche la base militare statunitense nella città irachena di Erbil. Lo riferisce l’emittente libanese al Mayadeen, secondo cui una nuova ondata di attacchi con velivoli senza pilota avrebbe preso di mira l’installazione Usa.

Il presidente americano Donald Trump ha fatto sapere che ci sarà “presto” risposta all’attacco contro l’ambasciata, colpita da due droni. “Scoprirete presto” come risponderanno gli Stati Uniti, ha detto Trump a NewsNation.

Gli Stati Uniti hanno annunciato la cancellazione di tutti i servizi consolari in Arabia Saudita, dopo che l’ambasciata Usa a Riad e’ stata colpita da droni suicidi lanciati da Tehran. Tutti gli appuntamenti, sia ordinari sia di emergenza, sono stati annullati per l’intera giornata di oggi. Nella dichiarazione pubblicata sulla piattaforma sociale X, la missione Usa in Arabia Saudita precisa inoltre che e’ stato disposto l’ordine di “rifugiarsi sul posto” presso le varie missioni nel Paese, tra cui Gedda, Riad e Dhahran. “Evitate l’Ambasciata fino a nuovo avviso a causa di un attacco alla struttura”, si legge nella nota.