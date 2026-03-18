Liberti media: tanti video, zero articoli. È in rete il sito di Marcello Foa ispirato al modello Tucker Carlson

Novità editoriale

Il panorama editoriale italiano si arricchisce di una nuova testata: ‘Liberti Media’, un progetto online ideato, controllato e diretto da Marcello Foa, ex presidente della Rai, che riprende così il dialogo con i suoi lettori dopo ‘Giù la maschera’, il programma di grande successo su Rai Radio 1, chiuso improvvisamente e senza spiegazioni la scorsa estate.

Foa si ispira alle esperienze di grandi giornalisti americani, come Tucker Carlson e Glenn Greenwald, che dopo essere stati estromessi dalle proprie testate, hanno aperto canali video indipendenti, ottenendo grande successo di pubblico. Anche ‘Liberti Media’ sarà incentrato sui video, ma con una struttura più ampia rispetto al tipico canale podcast.

Non assumerà, infatti, solo la voce e il volto di Marcello Foa, ma ospita una squadra di opinionisti, analisti e intellettuali di assoluto valore e che condividono il desiderio di un’informazione libera, indipendente e, al tempo stesso, autorevole. Viene diffuso sul sito www.libertimedia.com, su YouTube, su Substack, e promosso sui principali social media.

Marcello Foa: “Abbiamo scelto i video rispetto alla formula tradizionale degli articoli”

“Oggi il pubblico predilige i video rispetto al testo scritto dei siti tradizionali, che peraltro rischiano di essere cannibalizzati dall’Intelligenza artificiale, perciò abbiamo scelto la formula dei video”, spiega Foa, precisando che non si tratterà di un sito di notizie, ma di analisi e commento.

“Il nostro obiettivo è di colmare il grande vuoto che si è creato fra una stampa mainstream, che perde pubblico, e quella alternativa, che non riesce ad essere accurata e dunque autorevole. Riscontriamo un interesse crescente per un’informazione seriamente controcorrente, coraggiosa ma equilibrata e intellettualmente onesta, senza strumentalizzazioni e partigianerie. Noi pensiamo di aver le carte in regola per soddisfare questa richiesta e aiutare a interpretare un mondo sempre più complesso”.

Su Liberti Media mix di video su politica, cultura ed esteri

Elegante e suggestivo il significato della testata. Non liberty, ma Liberti Media. I liberti erano gli schiavi liberati ai tempi dei romani, Foa si propone di liberare l’informazione dai troppi condizionamenti e dalle troppe manipolazioni di cui è oggetto. Liberti Media propone appuntamenti quotidiani curati dalla giornalista e saggista Enrica Perucchietti e dal giornalista e autore televisivo Giorgio Valleris, con interviste a collaboratori fissi del calibro di Gianandrea Gaiani, Giorgio Gandola, Alberto Contri, Giuseppe Liturri, Maurizio Milano, Giacomo Gabellini. Non mancherà un approfondimento settimanale dedicato alla salute, con contributi di medici di grande prestigio. Foa cura tre approfondimenti settimanali oltre a proporre commenti brevi su fatti di stretta attualità.

Il progetto si caratterizza da un sapiente mix di video lunghi e brevi, con spazi anche in ambito culturale e filosofico-spirituale. Tutto sempre all’insegna dell’autorevolezza. Liberti Media ha, inoltre, una sezione intitolata ‘Il meglio degli altri’, ideata per rilanciare i contributi di altre testate, nella convinzione che occorra rompere gli schemi e promuovere virtuosamente qualunque spunto che possa arricchire la riflessione pubblica.L’indipendenza è garantita dal fatto che Foa detiene il 90% del capitale. Il rimanente 10% è di Enrico Skabic, uno dei più brillanti esperti di comunicazione digitale nel panorama italiano, che parteciperà in prima persona al progetto.