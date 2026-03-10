Landini insulta Meloni: “Non gliene fo*** nulla della giustizia”. FdI lo atterra con una frase

Figuraccia. Sa solo insultare

Landini pensa ai lavoratori (se ne sei capace) e non inventare fake news. Fratelli d’Italia zittisce mister Cgil che ha detto un altro sfondone dei suoi contro la premier. “A Meloni del funzionamento della giustizia non interessa nulla”. La campagna per il referendum sulla giustizia entra sempre più nel vivo e il confronto politico si fa via via più acceso. Con molti che a sinistra hanno dichiarato che voteranno No non per il merito dei quesiti, ma per dare contro al governo. Lo disse persino un pezzo da novanta come Goffredo Bettini, “guru” del Pd. Ebbene, la faccia tosta di Ladini non ha limiti. Ora che la premier è entrata nel vivo del referendum con il suo discorso ai cittadini, motivando come la riforma indichi un percorso di civiltà giuridica, ecco che lui non ha ritegno nel lasciar partire il suo sfondone.

Lo sfregio di Landini: “Alla premier non gliene fo…nulla della giustizia”

Landini è arrivato a sostenere che alla premier non importi nulla della riforma Nordio: “Alla Meloni, che la giustizia funzioni non gliene fott*** nulla“. Non contento, si lancia in un sillogismo ridicolo. Nel video sul referendum ”Meloni dice ‘questa è una riforma che aspettiamo da 80 anni’. La mia prima reazione è stata: ma lei non ha 80 anni. Cos’è che compie 80 anni? La Costituzione. Il problema della presidente del consiglio è la Costituzione. È stata esplicita”, ha detto il segretario generale della Cgil all’iniziativa dei comitati di Roma e del Lazio per il no al referendum del 22 e 23 marzo, al teatro Palladium.

FdI a Landini: “Occupati dei lavoratori che è meglio” (se ne è capace)

Landini ha attaccato direttamente la presidente del Consiglio, affermando che alla premier non interesserebbe realmente il funzionamento del sistema giudiziario. Alla sua faccia di bronzo risponde subito Fratelli d’Italia dai suoi canali social. “Landini, il Governo Meloni è intervenuto, dopo decenni in cui della riforma della giustizia si è solo parlato, per realizzare un cambiamento atteso e a garanzia dei cittadini; dando attuazione a un preciso impegno assunto in campagna elettorale. Forse sarebbe più utile che la Cgil tornasse a occuparsi dei lavoratori, considerando il calo di adesioni registrato negli ultimi anni; piuttosto che sparare a zero su ogni scelta dell’Esecutivo nel tentativo disperato di ritagliarsi un ruolo politico a sinistra. Landini basta balle. Studia la riforma prima di blaterare”.

Quando Landini definì la premier “cortigiana di Trump”

Non è nuovo Landini ad usare termini sboccati e insultanti verso la premier. A ottobre 2025, Landini ha definito la premier “cortigiana di Trump” (riferendosi alla politica estera), scatenando una dura polemica. Meloni ha risposto parlando di “insulti personali” e di un linguaggio “volgare e sessista” da parte di un’opposizione senza argomenti. Anche in questo caso, sulla giustizia Landini non ha argomenti. Come non ne ha più in difesa dei lavoratori. Mai dimenticare i contratti da lui firmati per i vigilantes a 5 euro l’ora, che gridano ancora vendetta…