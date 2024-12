Landini contro Landini: si fa causa da solo per i contratti-elemosina a 5 euro. Figuraccia in tv (video)

La Cgil firmò contratti a 5 euro l’ora per i vigilantes. Cos’ha da dire? Da ridere (o da piangere). La comparsata in tv di Maurizio Landini contro se stesso è stata imbarazzante. A Restart, il numero uno della Cgil è stato messo con le spalle al muro dalla conduttrice Annalisa Bruchi riservando agli aspettatori una clamorosa, contraddittoria, imbarazzata arrampicata sugli specchi. La giornalista l’ha incalzato su un tema che grida vendetta: Landini che urla alla rivolta sociale contro le politiche del governo ha firmato tempo fa con la Cgil contratti a 5 euro l’ora per la categoria dei vigilantes. Come la mettiamo, Landini? Straparlava di salario minimo a 9 euro nelle piazze, ce lo ricordiamo tutti. Ma poi siglava contratti-elemosina. Per gli addetti della vigilanza privata si è addivenuti, dopo sette anni di attesa di rinnovo contrattuale, all’ipotesi di un aumento di 140 euro in tre anni. Landini esultò, ma appare evidente che si trattava di una cifra per la quale c’era e c’è poco da esultare.

Landini balbetta, la Bruchi incalza: “Li avete firmati o no”?

Ora la conduttrice vuole fare una domanda “vera” in un faccia a faccia con Landini proprio sul tema dei contratti malpagati. «Come mai avete firmato contratti a cinque euro l’ora alla categoria dei vigilantes, la sicurezza privata?». La risposta di Landini è degna di un cabaret: «Abbiamo già aperto un’altra trattativa… ». Insomma, un a trattativa sulla trattativa. Ma la Bruchi va al sodo: «Ma li avete firmati o non li avete firmati ‘sti contratti? Un sindacato che firma a cinque euro l’ora non si può sentire», afferma la conduttrice. “Lui risponde di sì dando una giustificazione molto traballante. E lui non rendendosi conto dell’impasse in cui si stava cacciando è partito con la solita lagna: «Accordi a cinque-sei euro sono incostituzionali». Alt! Ci sta prendendo in giro? Li ha firmati lui, la Cgil, non altri. Dunque delle due l’una: «Quindi scenderete in piazza?», incalza la Bruchi. E Landini, facendo saltare i telecomandi dalle mani di chi guardava il programma: «No, andremo nei tribunali… ». Sconcertata la conduttrice: “Allora vi fate causa da soli?”.

LEGGI ANCHE Landini e Bombardieri proseguono la sceneggiata nonostante i dati sul lavoro li sbugiardino

Non sa che rispondere Landini. Però ha proclamato già 15 scioperi per dicembre. La presa in giro dei lavoratori è servita. I dati sul lavoro sbugiardano lui e Bombardieri, ma la loro sceneggiata prosegue. Stavolta non gli riesce. Balbetta e non risponde. Ai lavoratori apparirà ormai chiaro che a tutto pensa Landini tranne che ai lavoratori. Gli scioperi politici sono lì a dimostrarlo.