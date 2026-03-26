La Regione Lazio avanti su pari opportunità e parità di genere: approvata la certificazione

Impegno concreto

La certificazione rappresenta uno strumento innovativo che attesta l’adozione di misure concrete in materia di parità salariale

La Regione Lazio compie un passo concreto e in avanti verso la promozione delle pari opportunità, avviando il percorso per l’ottenimento della Certificazione della Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) all’interno dell’Amministrazione regionale.

La decisione, approvata con deliberazione di Giunta, si inserisce nel quadro delle politiche nazionali ed europee volte a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro e a promuovere una cultura organizzativa inclusiva, equa e sostenibile. La certificazione rappresenta uno strumento innovativo che attesta l’adozione di misure concrete in materia di parità salariale, opportunità di crescita professionale, tutela della maternità e gestione delle differenze di genere, attraverso specifici indicatori di performance (KPI).

“Un passo in avanti importante”

“Con questo provvedimento la Regione Lazio compie un passo importante e concreto verso una piena parità di genere all’interno della pubblica amministrazione. Non si tratta solo di rispettare parametri normativi, ma di promuovere un cambiamento culturale profondo, fondato su equità, merito e valorizzazione delle competenze. Vogliamo essere un modello per il territorio e per il sistema produttivo, dimostrando che la parità di genere è un fattore strategico di crescita, innovazione e qualità del lavoro”. Queste le parole dell’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Baldassarre.

Un impegno sempre concreto

L’impegno della Regione Lazio e di tutto l’apparato istituzionale, iniziando ovviamente dal presidente, Francesco Rocca, per la parità di genere, è un fatto concreto. In tanti ambiti della vita amministrativa e politica dell’ente, la Regione ha dato prova di grande attenzione verso la parità di genere, promuovendo anche iniziative forti a sostegno delle donne in difficoltà o vittime di violenza. La certificazione di oggi completa un asse programmatico e fattivo che ha visto la presidenza ma anche le componenti della maggioranza impegnarsi per dotare il Lazio di buone leggi regionali sulla parità di genere.