Il governo al lavoro per idonei e comuni in dissesto: si cerca una soluzione condivisa con Anci

Il buongoverno

La maggioranza dialoga con le amministrazioni locali. Reggio Calabria a rischio default

Il governo è al lavoro per cercare una soluzione che riguardi gli idonei e i comuni in dissesto, dopo l’impegno del senatore Fausto Orsomarso di Fratelli d’Italia di portare all’attenzione dell’esecutivo la questione del Fondo di anticipazione liquidazione.

La questione del Fal

Il fondo di anticipazione liquidazione è il prestito che lo Stato dà ai Comuni in dissesto per pagare i debiti. Con le nuove normative il percorso di rientro sarebbe accelerato con il rischio di dover inserire in bilancio delle poste troppo alte, anche se in dieci anni.

Il senatore Orsomarso, insieme ad Anci, sta lavorando affinché la norma possa essere sospesa o perlomeno si consenta alle amministrazioni locali di poter estinguere il debito con Cassa depositi e Prestiti come avviene per le Regioni, anche per evitare il ricorso al contenzioso con la magistratura contabile che potrebbe poi esprimersi in maniera difforme. Questo tema interessa centinaia di comuni italiani, prevalentemente al Sud. Su questo tema il viceministro Maurizio Leo è sempre stato molto attento e sensibile.

Sugli idonei possibilità locali

Sulla collocazione degli idonei nella pubblica amministrazione c’è la possibilità per le Regioni di poter legiferare, essendo materia concorrente.

In Calabria c’è una proposta di legge presentata dal gruppo della Lega che ha raccolto adesioni trasversali, anche nel centrosinistra e tra le forze sindacali. Gli idonei avevano preannunciato una mobilitazione per il 25 marzo poi ritirata in attesa di segnali che dovrebbero essere confortanti. La proposta di legge punta a utilizzare gli idonei svuotandone il bacino.

Reggio Calabria a rischio dissesto

Pur essendo inserita tra le città metropolitane, Reggio Calabria, che andrà al voto tra due mesi, è a rischio dissesto. Le grandi città italiane, da Roma a Torino, hanno potuto usufruire di benefici particolari proprio per la loro dimensione demografica. L’esecutivo sta lavorando a soluzioni che salvaguardino la finanza pubblica senza che questi comuni precipitino. Un altro esempio concreto del buongoverno del centrodestra.