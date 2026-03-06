Calabria, gli idonei danno fiducia al centrodestra e rinunciano alla manifestazione di protesta

Scriveranno a Meloni

Annullata la protesta dopo un incontro con i rappresentanti della Lega. Anche FdI si mobilita

Gli idonei calabresi della pubblica amministrazione danno fiducia al centrodestra e rinunciano alla manifestazione di protesta che avevano organizzato per il prossimo 25 marzo. La decisione è stata presa oggi dopo un incontro con la deputata della Lega, Simona Loizzo. La proposta di legge regionale punta a svuotare il bacino di quanti hanno superato un concorso e riguarda oltre mille persone.

La decisione

In una nota, gli idonei comunicano di avere incontrato la deputata della Lega promotrice dell’iniziativa legislativa regionale insieme al gruppo consiliare e dichiarano di rinunciare alla mobilitazione annunciata per il prossimo 25 marzo dinanzi la Regione.

“Ci appelliamo ai segretari regionali di tutti i partiti di maggioranza e di opposizione e particolarmente ai segretari regionali di Forza Italia e FdI, Francesco Cannizzaro e Wanda Ferro– si legge nella nota-affinché questa legge venga approvata al più presto”.

L’appello ad Occhiuto

Gli idonei calabresi si rivolgono al presidente della Regione Roberto Occhiuto, “affinché non ci deluda e possa promuovere l’approvazione di questa norma civile. Ringraziamo le forze politiche che si sono già schierate al nostro fianco, i sindacati Uil, Ugl e Confsal e i consiglieri regionali che sono usciti a sostegno”. “Sospendiamo ogni mobilitazione- conclude la nota- ma abbiamo raccolto circa seicento certificati elettorali, metà dei quali solo nella città metropolitana di Reggio Calabria, e saremo massa critica attiva sin dalle prossime elezioni amministrative. Rivolgiamo anche un appello alla presidente dell’Anci, Simona Scarcella, per sostenere la proposta di legge”.

“Scriveremo al presidente Meloni”

“Scriveremo al presidente del Consiglio Giorgia Meloni- dicono gli idonei- anche in qualità di presidente del partito di maggioranza relativa per chiederle un sostegno come FdI, pur essendo noi del tutto estranei ad ogni politicizzazione”.

La norma

La legge regionale prevede l’utilizzo obbligatorio delle graduatorie per le postazioni libere in ogni comparto e un accordo quado con l’Anci, i comuni e le province per l’utilizzo reciproco degli idonei. Il comitato ha anche reso note diverse sentenze della giustizia amministrativa a loro favore e confidano in una presa di posizione decisiva del presidente Occhiuto e di tutto il centrodestra calabrese. “Accolgo con soddisfazione la notizia della rinuncia da parte degli idonei calabresi alla manifestazione del 25 marzo. E’ un atto di fiducia nei nostri confronti e nei confronti di tutta la politica regionale calabrese che deve al più presto approvare la legge regionale. E’ importante che la nostra regione possa dare una impronta a tutta la politica nazionale e sarà importante dimostrare senso di ascolto e di sensibilità verso istanze giuste e legittime”, dice il vicecapogruppo di FdI alla Camera, Alfredo Antoniozzi.