Il centrodestra presenta la legge regionale sugli idonei in Calabria: “Lavorare per svuotare il bacino dei precari”

L'iniziativa

La norma, consentita dalla Costituzione, prevede l'utilizzo delle graduatorie vigenti. Consenso da parte di sindacati e comitati

Il centrodestra fa sul serio sugli idonei in Calabria. E’ stata presentata la proposta di legge regionale che punta a svuotare il bacino degli idonei, cioè coloro che hanno superato una prova concorsuale, e che riguarda tutti i comparti.

La proposta di legge

Nella conferenza stampa di presentazione, Simona Loizzo, deputato della Lega, e Gianpaolo Bevilacqua, consigliere regionale, hanno ringraziato, “Fdi, Forza Italia e Noi Moderati per il supporto all’iniziativa. Gli amici Wanda Ferro, Francesco Cannizzaro e Pino Galati– ha detto la parlamentare leghista-sosterranno questa legge che ha avuto il conforto di sindacati come l’Ugl, la Uil-Fpl, la Confsal e anche di esponenti del centrosinistra. Matteo Salvini ci ha incoraggiati ad andare avanti”.

Dare risposte a migliaia di famiglie

La proposta di legge, presentata ai sensi dell’art 117 comma 4 della Costituzione, che assegna alle Regioni potere residuali in termini di personale, prevede l’uso obbligatorio delle graduatorie degli idonei per le assunzioni, prima di fare i concorsi. E’ previsto anche il coinvolgimento dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni, e delle Province, per un utilizzo reciproco delle graduatorie.

“Il centrodestra ha un’anima sociale”

Loizzo ha elogiato, “Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati che, a Roma con il governo Meloni e anche in Calabria con il governo Occhiuto, dimostrano di avere una forte sensibilità sociale. Sono certa su questo tema anche le forze di centrosinistra non potranno che dimostrare senso di responsabilità”.

Bevilacqua ha ringraziato i suoi colleghi di gruppo, “Mattiani e Greco e il vicepresidente Filippo Mancuso, per il prezioso sostegno dato. Contiamo di approvare la legge in tempi brevissimi forte del sostegno del presidente Occhiuto”.

Gli idonei della pubblica amministrazione riunitisi in un comitato, hanno voluto ringraziare “la maggioranza di centrodestra per questa sensibilità. Siamo oltre mille famiglie nei vari comparti e rappresentiamo un’esigenza che non può essere sottovalutata, né sacrificata ma che è una grande opportunità non solo per la Calabria”. Il Comitato Pa Calabria, elogiando l’iniziativa, ha rivolto un appello ai segretari regionali di Fi e Pd, Francesco Cannizzaro e Nicola Irto, “affinché sostengano la legge. In caso contrario siamo pronti, in vista delle elezioni per la città metropolitana di Reggio Calabria, a consegnare 165 certificati elettorali non andando a votare”.